Son Durak 13 Yıl Sonra Geri Döndü, Üç Günde Ortalığı Yıkıp Geçti

2000'lerin korku ikonu Son Durak: Kanbağı 13 yıl aradan sonra geri döndü. Orijinal adıyla "Final Destination: Bloodlines", vizyona girdiği ilk hafta sonunda sadece ABD'de bile 51 milyon dolar kazandı. Aynı miktar da 71 farklı uluslararası pazardan geldi.

Toplamda 102 milyon dolarlık bir küresel açılışa imza atan film, sadece üç günde Final Destination 2'nin tüm dünya hasılatını geride bırakmayı başardı ve Marvel'ın son filmi "Thunderbolts"u geride bıraktı. Üstelik bu film iki haftadır zirvedeydi. Bloodlines filmi, bu sene dünya genelinde 100 milyon dolarlık barajı aşan 10. film olarak kayıtlara geçti.

Bloodlines, Son Durak 4'ün Rekorunu Kırdı

Bloodlines, serinin şimdiye kadar yapılmış en pahalı filmi. 50 milyon dolarlık bütçesiyle büyük oynayan yapım aslında büyük bir risk almıştı ama yaptığı hasılatla bu riski açık ara telafi etti. Uzmanlar, filmin kâr edebilmesi için 125 milyon dolarlık hasılat elde etmesi gerektiğini söyledi. Mevcut ivme de bu sonuca ilk haftanın sonunda rahat rahat ulaşacağını gösteriyor.

İşte Final Destination serisinin açılış hasılatları ve toplam kazançları:

Final Destination (2000): Açılış 10M – Toplam 112M

Bloodlines'ın sadece ilk üç günde 51 milyon dolarlık ABD performansı, şimdiye kadarki en iyi açılış oldu. 2009'daki dördüncü filmin rekorunu neredeyse ikiye katladı. Aynı zamanda 2020'ler boyunca R dereceli (18+) korku filmleri arasında da en iyi çıkışı gerçekleştirdi.

Kendi Rekorunu Rotten Tomatoes'ta Kırdı

Bloodlines, sadece kendi serisinde değil, genel korku sinemasında da dikkat çeken bir başarı yakaladı. Şimdiden toplam 100 milyon dolar barajını geçen 117. korku filmi oldu. Geride bıraktığı bazı ikonik yapımlar arasında Insidious, Train to Busan, The Purge ve 28 Days Later gibi filmler de yer alıyor.

Üstelik bu hızlı yükseliş sadece gişeyle sınırlı değil. Rotten Tomatoes'ta %93 puanla "Certified Fresh", yani "Eleştirmenlerden tam not" rozetini kaptı. Bu da Final Destination evreninde bugüne kadarki en yüksek eleştirmen puanı anlamına geliyor.

Son Durak: Kanbağı fragmanını Türkçe altyazılı bir şekilde izleyebilirsiniz: