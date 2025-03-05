Sony, 19 Yıllık Efsanevi Konsolu İçin Yeni Bir Yazılım Güncellemesi Yayınladı!

Bundan tam 19 yıl önce piyasaya sürülmesine rağmen hala birçok oyunseverin severek kullandığı ünlü oyun konsolu PlayStation 3 ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sony, kimsenin beklemediği bir anda efsanevi oyun konsolu için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. İşte uzun bir sürenin ardından gelen PS3 güncellemesinin arkasındaki neden...

Sony, Blu-ray Hizmetinin Devam Etmesi İçin PS3'ü Güncelledi

Yapılan açıklamaya göre Japonya merkezli teknoloji devinin eski oyun konsolu için paylaştığı 4.92 kodlu güncellemesi, bir dizi performans iyileştirmeleriyle beraber konsoldaki Blu-ray hizmetinin düzgün çalışmaya devam etmesi için yayınlanmış. Zira söz konusu sürüm, Blu-ray oynatıcılarının şifreleme anahtarlarını yenileyerek disk oynatma desteğinin devam etmesini sağlıyor.

Aslında bakarsanız yeni güncelleme PlayStation konsolları için hiç de yabancı değil. Sony, Blu-ray için şifreleme anahtarlarının belirli aralıklarla yenilenmesi gerektiğinden bu tür güncellemeleri neredeyse her sene yayınlıyor. Bu güncellemeler PS4 ve PS5'e otomatik şekilde yüklenirken, PS3 kullanıcıların güncellemeleri manuel olarak indirmesi gerekiyor.

Tam da bu nedenle şirketin 2017'de üretimini durdurduğu ve çok yakında desteğini vermeyi bırakabileceği PS3 konsolunuz için beklenmedik güncellemeler alabilirsiniz. Bakalım Sony, popüler oyun konsoluna ne zaman veda edecek?

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