Sony Para Basıyor Ama Neredeyse Yarısı Boşa Gidiyor

Sony'nin toplam geliri, geçen yıla göre %18 artarak 4.41 trilyon yen'e (28.6 milyar dolar) ulaştı. Bu büyümenin en büyük destekçileri, PlayStation 5 satışlarındaki artış ve müzik yayın platformlarından gelen gelirler oldu.

Sony'nin en çok kazanç sağlayan bölümü Oyun ve Ağ Hizmetleri oldu. PS5 satışlarının hız kesmemesi ve üçüncü parti oyunlara olan talebin artması sayesinde söz konusu bölümün gelirleri %16 arttı ve 10.92 milyar dolara yükseldi. Birim karı ise %37'lik bir sıçrama yaparak 767 milyon dolara ulaştı.

Öte yandan, Sony Music bölümü de streaming gelirleri sayesinde %14 büyüyerek 3.12 milyar dolarlık gelir sağladı. Dijital müzik satışlarının artması ve biletleme platformu eplus Inc.'in satın alınması, şirketin faaliyet kârını %28 artırarak 632.5 milyon dolara çıkarmasına yardımcı oldu.

Sony Kârını Artırdı Ama Bir O Kadar da Gideri Var

Hollywood'daki grevlerin etkisi, Sony'nin sinema bölümünü de olumsuz etkiledi. Yeni Spider-Man ve Jumanji filmlerinin vizyon tarihleri 2027'ye ertelendi. İlaveten Kaliforniya'daki orman yangınlarının da şirketin operasyonlarına az da olsa bir etkisi oldu.

Sony'nin anime platformu Crunchyroll'un da büyümede katkısı oldu. Aniplex tarafından üretilen "Solo Leveling" yapımının ikinci sezonu dünya çapında büyük ses getirmişti. Sony, Crunchyroll Manga platformunu genişleterek Kuzey Amerika'daki abonelere özel bir hizmet sunmak niyetinde.

Ayrıca, Sony'nin Kadokawa ile stratejik ortaklığını güçlendirdiği ve Kadokawa'nın içeriklerini global ölçekte sinema ve dizi projelerine dönüştürmeyi amaçladığı da gelen bilgiler arasındaydı. Kadokawa'nın en büyük hissedarı olarak bu yılın başlarında öne çıktı.

%130 Kâr, %40 Gider Var

Sony'nin görüntü sensörleri birimi, akıllı telefon satışlarındaki düşüş nedeniyle yatay seyretti. Mobil cihazlara yönelik görüntü sensörü satışları düştüyse de toplam gelir 3.25 milyar dolar olarak kaydedildi.

Sony'nin Finansal Hizmetler bölümü gelirleri de bu dönemde %130 artış gösterdi ve 4.66 milyar dolara çıktı ama sigorta finans giderlerinden ötürü faaliyet kârı %40 oranında düştü.

2024 yıl sonu için gelir tahmini 85.75 milyar dolara yükselerek 7.01 milyar dolarlık net gelir beklentisiyle yatırımcılarına güçlü bir mesaj veren Sony, hisse başına 100 yen temettü ödemesinin de devam edeceği belirtildi.