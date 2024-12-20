Keanu Reeves'li Sonic 3 Çıkmadan Sonic 4 İçin Çalışmalar Başladı: Sonic Evreni Hakkında Tüm Bilinenler...

Sonic The Hedgehog serisi hız kesmeden devam ediyor: Paramount Pictures, popüler Sonic üçlemesini dördüncü bir filmle taçlandırma planını açıkladı. Gelen haberlere göre, Sonic The Hedgehog 4, 2027 baharında vizyona girmeyi hedefliyor.

Bu heyecan verici haber, Sonic The Hedgehog 3’ün 19 Aralık Cuma günü sinemalarda gösterime girmesine saatler kala geldi.

Yeni filmde yine Ben Schwartz Sonic’i seslendiriyor, ona Colleen O’Shaughnessey (Tails) ve Idris Elba (Knuckles) gibi isimler eşlik ediyor. Ayrıca, Jim Carrey bir kez daha ezeli düşmanları Dr. Ivo Robotnik olarak geri dönüyor.

Bu kez filme dahil olan yeni bir yüz var: sevilen oyuncu Keanu Reeves! Reeves, Sonic’in zaman zaman düşmanı, zaman zaman dostu olan Şöhretli Shadow The Hedgehog’u canlandırıyor.

Sonic Evreni Hızla Gelişiyor

Noel ve Yeni Yıl sezonunun sinema keyfi dolayısıyla Sonic 3’ten beklentiler oldukça yüksek. Paramount’un, serinin dördüncü filmi için çalışmalara şimdiden başlaması şaşırtıcı değil.

Sonic evrenindeki birçok karizmatik karakter henüz beyaz perdeyle buluşmadı. Henüz senaryo detayları ya da hangi karakterlerin yeni filmde yer alacağı resmi olarak açıklanmadı. Ancak Sonic 3’ün post-credits sahnesiyle ilgili bir ipucu alabiliriz.

Sonic The Hedgehog Fragmanı

Filmin fragmanını buradan izleyebilirsiniz: