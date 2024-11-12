Squid Game'in Yapımcısı: İkinci Sezonu Para için Yapıyorum

Netflix'in dünya çapında büyük ilgi gören dizisi Squid Game’in yapımcısı Hwang Dong-hyuk, ikinci sezonu para kazanmak için yaptığını belirtti.

Bildiğiniz üzere ilk sezon dünya çapında ses getirmiş ve geniş kitlelere ulaşmıştı. Buna rağmen Hwang, verdiği bir röportajda yapımdan çok fazla para kazanamadığını itiraf etti. Hwang açık açık para kazanmak istediğini ve ilk sezondaki başarısının karşılığını almak ve kazancını artırmak üzere bu yola çıktığını söylüyor.

Stresten Dişlerini Kaybetti

Hwang, ilk sezonun çekimleri sırasında yaşadığı stresi "sekiz veya dokuz dişimi kaybettim" diyerek anlatırken, şimdi hissettiği stresin daha büyük olduğunu da dile getirdi. Dizinin büyük başarısı, yapımcının üstündeki baskıyı artırıyor. Ancak buna rağmen ikinci sezona başlamayı kabul etmiş, hatta Netflix, dizinin üçüncü sezonuna da onay vermiş. Squid Game'in 3. sezonu, dizinin aynı zamanda son sezonu olarak karşımıza çıkacak.

Squid Game İkinci Sezon Ne Zaman Çıkıyor?

Squid Game’in ikinci sezonu, 26 Aralık’ta Netflix’te yayınlanacak. İlk sezonun kazananı olan Gi-hun’un, oyunun arkasındaki insanları bulma ve bu acımasız oyunu sona erdirme çabalarını izleyeceğiz. İlk dizinin sonunda ana karakterimiz bu oyunun ne kadar kirli olduğunu idrak edip oyunun arkasındaki herkesin peşine düşmeye karar veriyordu.

Siz ikinci sezonu izleyecek misiniz? Gi-hun bu kötü oyunu durdurup insanları ölümden kurtarabilecek mi? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.