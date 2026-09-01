Xiaomi'nin Yeni Tableti Performans Testine Girdi! 16 GB RAM'i Var

Xiaomi'nin yeni tableti Pad 9 Pro Max Geekbench'te görüldü. Bununla birlikte tabletin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Xiaomi Pad 9 Pro Max Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

M367FC model numarasına sahip olan Pad 9 Pro Max, Geekbench testine girdi. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen tablet tek çekirdek testinde 3 bin 474 puan, çoklu çekirdek testinde ise 13 bin 229 puana ulaştı. Geekbench'te tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench testindeki çoklu çekirdek puanı, işlemcinin üzerinde bulunan tüm çekirdeklerin yük altında ve eş zamanlı olarak çalıştığı senaryorlardaki performansını gösteriyor. Çoklu çekirdek testinde 13 bin 229 puan alınması, cihazın özellikle video düzenleme gibi ağır işlerde çok yüksek bir performans potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor.

Tek çekirdek puanı, sosyal medyada gezinmek, web tarayıcısında sayfaları kaydırmak ve uygulamaları açıp kapatmak gibi günlük işlerde cihazın en kadar hızlı olduğunu gösteriyor çünkü bu tür günlük senaryorlar, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda çalıştırmak yerine bir çekirdeğin performansına ihtiyaç duyar. Tek çekirdek testinde alınan 3 bin 474 puan, tabletin sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda son derece akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Xiaomi Pad 9 Pro Max'te Hangi İşlemci Bulunacak?

Xiaomi Pad 9 Pro Max gücünü Xring O3 işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadığı için detayları belli değil ancak Xring O1'in performansı göz önünde bulundurulduğunda Xring O3, yüksek performans sunacağı söylenebilir. Dolayısıyla yeni tablette Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunların yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

Xring O1'de 3.9 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 3.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek, 1.9 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek bulunuyor. Geekbench'e göre Xring O3'te ise 4.36 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 3.69 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 3.15 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda 10 çekirdek yer alacak.

Xiaomi Pad 9 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Pad 9 Pro'nun 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi Pad 8 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi Pad 9 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Pad 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Pad 8 ve Pad 8 Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok mobil cihazı satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 9 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulabilir.

Xiaomi Pad 9 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi Pad 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 33 bin 999 TL'ye satılıyor. Pad 9 Pro, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacak. Buna göre yeni tablet, 36 bin TL civarında fiyat etiketiyle satışa sunulabilri. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda Xiaomi Pad 9 Pro'nun oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Tabletin enshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Tablette ayrıca video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz şekilde yapılabilecek.