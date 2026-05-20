Çok Güçlü İşlemcili Oyun Telefonu Globale Geliyor! 12 GB RAM'i Var

RedMagic 11S Pro, mayıs ayında Çin'de tanıtılmıştı. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan telefonun global sürümüne dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda global sürümün tanıtım tarihi belli oldu. Telefonu çok yakındaglobal pazarda da satışa sunulacak.

RedMagic 11S Pro'nun Globla Sürümü Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip RedMagic 11S Pro, 27 Mayıs 2026 tarihinde global pazara gelecek. Bununla birlikte global sürümün fiyatı belli olacak. Bu arada serinin bir önceki modeli RedMagic 10S Pro'da da aynı renk seçenekleri tercih edilmişti.

RedMagic 11S Pro Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 11S Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de RedMagic 11 Pro ve RedMagic 11 Air dahil olmak üzere RedMagic'in pek çok teleofnu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11S Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

RedMagic 11S Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

RedMagic 11s Pro için 5 bin 499 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 36 bin 821 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 74 bin TL civarında olabilir. RedMagic 11S Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

RedMagic 11S Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 2000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Edition

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 7.500 mAh (global), 8.000 mAh (Çin)

Hızlı Şarj: 80W

RedMagic 11S Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

RedMagic 11S Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5'in Leading işlemcisinden alıyor. Standart sürüm 4.6 GHz hıza sahip. Leading sürümü ise 4.74 GHz hıza kadar ulaşabiliyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Söz konusu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

RedMagic 11S Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Telefonun ekranı 6,85 inç büyüklüğüne sahip. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED'in siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli RedMagic 10S Pro'da 6,85 inç ekran boyutu, 1216 x 2688 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

RedMagic 11S Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

RedMagic 11S Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. RedMagic 10S Pro'da da aynı kamera çözünürlüklerinin yer aldığını belirtelim

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayi seven biri olarak RedMagic 11S Pro'nun özellikleri dikkatimi çekti. Cihazın çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile yüksek FPS değerleriyle çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu, özellikle Call of Duty Mobile gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşınmasına gerek kalmayacak.