Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Batarya Testinde iPhone 17 Pro Max'e Fark Attı!

Xiaomi'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı 17 Max ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çinli marka kısa bir süre önce paylaştığı videoda yaklaşan akıllı telefonun bataryasını iPhone 17 Pro Max'le kıyasladı. Sonuçların fazlasıyla şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 17 Max Kullanım Süresinde iPhone 17 Pro Max'e Fark Attı

Markanın paylaştığı videoda Xiaomi 17 Max ile iki adet iPhone 17 Pro Max’in batarya performansı uzun süreli video oynatma testiyle karşılaştırıldı. Test sonuçlarına göre Xiaomi'nin amiral gemisi 33 saat ekran süresine ulaşarak iki iPhone 17 Pro Max’in toplam kullanım süresini geride bırakmayı başardı.

Bugüne dek ortaya çıkan raporlar Xiaomi 17 Max'in 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 8.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı yönünde. Karşılaştıracak olursak iPhone 17 Pro Max'te ise 4823 mAh'lik bir pil bulunuyor. Yani en azından Xiaomi'nin paylaştığı verilere göre yeni model kullanım süresinde Apple'ın amiral gemisinden daha başarılı olacak.

Xiaomi 17 Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İşleitm Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17 Max'te 6,9 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan OLED bir ekran karşımıza çıkacak. Kullanıcıların cihazın sunacağı yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebiliriz. Öte yandan OLED teknolojisiyse siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebiliyor.

Xiaomi 17 Max İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti mevcut olacak. Bu işlemci halihazırda Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi üst seviye modellerde kullanılıyor. Aynı zamanda 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısındığı, daha az güç tükettiği ve daha yüksek performans sunduğu anlamına geliyor.

Donanım oyun performansında da fazlasıyla başarılı. Zira yapılan testlerde PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS'te çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Kısacası mobildeki tüm oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Xiaomi 17 Max Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu tercih edilecek. Önde ise 50 megapiksellik bir kameranın yer alması bekleniyor. Şubat ayında piyasaya çıkan Xiaomi 17 Ultra'da 50 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto ve 50 megapiksel ultra geniş açı kameralarının kullanıldığını da hatırlatalım.

Ultra geniş açı kamerası sayesinde çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Telefoto sensörüyle ise uzaktaki detayları sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflayabileceksiniz.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaom 17 Max 21 Mayıs'ta yani yarın düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Öte yandan markanın halihazırda ülkemizde Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra gibi modelleri sattığını düşündüğümüzde yaklaşan modelin de tanıtım sonrası ülkemize geleceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi 17 Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi'den şu ana dek akıllı telefonun fiyat etiketiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat ülkemizde Xiaomi 17'nin 74.499 TL ve Xiaomi 17 Ultra'nın ise 119.999 TL'den satıldığını göz önüne aldığımızda yeni cihazın 90 ila 100 bin TL arasında bir fiyata sahip olacağını belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17 Max'in batarya tarafında üst düzey bir performans sunacağı son gelişmelerle birlikte kesinleşti diyebilirim. Ancak yine de bu tarz sunumlarda paylaşılan verilerin gerçek kullanım senaryolarında değişebileceğini hatırlatayım. Ancak yine de yeni modelle birlikte kullanıcılar gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derde düşmeyecekler gibi görünüyor.