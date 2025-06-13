Sony Açıkladı: PlayStation 6 Yolda! Peki PS6 Özellikleri Nasıl Olacak?

Oyun dünyası her geçen gün daha da hızlı ilerliyor. Bu noktada PlayStation 5'in çıkışı ardından oyun dünyası kartlarını yeniden dağıtırken zaman oldukça hızlı geçti. Sony'den gelen bir açıklama resmen "yaşlandık" ibaresini kullanmamıza neden oldu. Zira marka PlayStation 6 için çalışmalara başladığını duyurdu. İşte konuyla ilgili detaylar...

PlayStation 6 Geliştiriliyor! Sony'den Resmi Açıklama!

Sony Interactive Entertainment’ın yeni CEO’su Hideaki Nishino şirketin kurumsal sitesinde yatırımcılara hitaben yaptığı konuşmada PlayStation 6’ya dair ilk somut açıklamayı yaptı. Nishino bulut oyunlara yaptıkları yatırımlara rağmen fiziksel konsolların hâlâ güçlü bir pozisyonda olduğunu söyledi.

“PS4 ve PS5 arasında kurduğumuz büyük ve bağlı ekosistem yeni nesil stratejimize olan ilgiyi doğal kılıyor” ifadelerini kullanan CEO yeni nesil konsolun geliştirme sürecine start verildiğini ima etti. Shuhei Yoshida’nın daha önceki açıklamaları da 2027-2028 dönemine işaret ediyordu. Yeni açıklama bu tahminleri pekiştiriyor.

PS4 ile PS5 arasında yedi yıllık bir zaman farkı olmuştu. Bu hesap aynen devam ederse, PS6’nın 2027 sonunda tanıtılması 2028’de piyasaya sürülmesi oldukça olası. Henüz teknik detaylar paylaşılmasa da PS6’nın sıradan bir donanım güncellemesi değil kapsamlı bir dönüşüm olacağına dair işaretler var. Donanım tarafında AMD’nin Zen 5 mimarili işlemcisi kullanılabilir.

Bu işlemcinin X3D önbellek teknolojisiyle uyumlu olması oyunlarda daha hızlı veri akışı ve daha yüksek kare hızları vaat ediyor. Grafik tarafında ise iddialar daha da dikkat çekici zira PS6’nı konsollara özel geliştirilen ve şu ana kadar açıklanmamış olan UDNA mimarili bir GPU ile geleceği konuşuluyor.

Tüm bunlara ek olarak bir iddia daha var. Oyun dünyasını yakından alakadar eden bu konu tahmin edebileceğiniz üzere PlayStation 6'ya özel geliştirilecek ilk oyun. Bu noktada çeşitli tahminler olsa da tüm oklar tek bir oyunu gösteriyor o da Witcher 4. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...