Sony Airpeak S1, 9000 Dolarlık Fiyatıyla Duyuruldu

Sony Airpeak S1 gün yüzüne çıktı. Sony ilk olarak Ocak ayında CES 2021'de duyurduğu Airpeak S1 drone'unu şimdi tamamen ortaya koyuyor. Duyuru, drone'nun yetenekleri ve özellikleri hakkında çok daha fazla ayrıntı içeriyor.

Japon devi Sony, Airpeak S1'i duyurarak nihayet hava robotiğine girişini açıkladı. 9 bin dolarlık profesyonel düzeydeki drone, DJI Inspire 2'den biraz daha büyük. Sony'nin drone'u, olağanüstü uçuş performansı, engel algılama sistemi ve "ağır kaldırma" özelliği sunmayı vaat ediyor.

Sony Airpeak S1 özellikleri

Airpeak S1, Sony'nin A7S Mark III, FX3 ve hatta 8K özellikli Alpha 1 dahil olmak üzere aynasız kameralarıyla çalışacak şekilde üretildi. Airpeak için özel olarak tasarlanmış Gremsy T3 gimbal'ın özel bir versiyonuna takılabilir, ancak bu ekipmanı ayrıca satın almanız gerekiyor.

Kamera takılı drone ile yaklaşık 12 dakikalık uçuş süresine sahip olabiliyorsunuz (ayrıca herhangi bir yük olmadan 22 dakikaya ulaşabilirsiniz). Kameranın kendi pillerine ihtiyacı olduğunu da belirtmekte fayda var, yani güç Airpeak S1 tarafından sağlanmıyor.

Sony ayrıca aşağıda yer alan videoda drone ile yapabileceğiniz çekim türlerinin bir ön izlemesini yayınladı.

Drone'nun en büyük artılarından biri, yüksek rüzgar direnci olabilir. Sony'ye göre, saatte 44,7 mil'e varan rüzgarlarda stabil kalabiliyor (DJI Inspire 2'nin iki katı). Drone'un engellere çarpmadan durmasına ve uydu izleme olmasa bile sabit kalmasına yardımcı olan bir kızılötesi telemetreye sahip olduğunu da hatırlatalım. Sony, drone için bazı testleri yapması için Japon uzay ajansı JAXA'yla birlikte çalıştığını söylüyor.

Airpeak S1'in hız konusunda da ön plana çıktığını belirtelim. Drone, sıfırdan 50 mil hıza 3.5 saniyede çıkabiliyor ve saatte 55.9 mil azami hıza ulaşabiliyor. Sony, bunun DJI'ın Inspire 2'sinden daha hızlı bir ivme olduğunu ve en yüksek hızın, DJI'nin saatte 50 mil hızla çıkan ağır kaldırma kapasiteli Matrice'in ötesinde olduğunu söylüyor.

Airpeak S1'in 9.000 dolarlık fiyatı ile bir kamera veya gimbal almayacak olsanız da; kutu içerisinden iki çift pervane, kontrolör, iki pil ve bir şarj cihazı geldiğini hatırlatalım. Sony, ürünü sonbaharda satışa çıkarmayı ve çökmelerden kaynaklanabilecek hasarları karşılamak için bir hizmet planı sunmayı umuyor.