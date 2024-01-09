Sony Yeni Akıllı Sanal Gerçeklik Başlığını Tanıttı!

Sony, kullanıcıların bir sanal gerçeklik başlığı takarken 3D modelleri düzenlemelerine ve şekillendirmelerine olanak sağlamak üzere tasarlanmış yeni bir "uzamsal içerik oluşturma" teknolojisinin ön gösterimini gerçekleştirdi.

Şirket bugün CES 2024'teki bir sunum sırasında benzersiz bir çift kontrol cihazına sahip sanal gerçeklik başlığını tanıtırken, sektördeki rakiplerine de ciddi bir rakip olduğunun mesajını verdi.

Snapdragon XR2+ Gen 2 işlemci tarafından desteklenen ve 4K OLED ekranlarla donatılan sanal gerçeklik başlığı, PlayStation VR gibi sistemlerin aksine oyuncular için üretilmiyor.

Sony CEO'su Kenichiro Yoshida bunun yerine bu yeni başlığın 3D ortamda çalışması gereken profesyoneller için üretildiğini ve kullanıcıların "sanal nesneleri fiziksel alanlara yerleştirerek yaratım alanını" genişletmelerine olanak tanıdığını söyledi.

Sony'nin Yeni Akıllı Sanal Gerçeklik Başlığı Neler Sunuyor?

Tanıtımda gösterilen demo, kullanıcıların iki kontrol cihazı kullanırken sanal nesneleri nasıl kontrol edebildiğini gösterdi. Sony'nin yeni sanal gerçeklik başlığının ön kısmı kullanıcıların sanal ve fiziksel alanlar arasında geçiş yapmasını sağlamak için yukarı doğru dönebiliyor.

Sony, "tescilli işleme teknolojisinin", "3D nesnelerin dokularının ve insan karakterlerin yüz ifadelerinin gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü ve gerçekçi bir şekilde işlenmesine" olanak sağladığını söylüyor.

Sony daha önce buna benzer olarak kullanıcıların yüz ve göz takibi kullanarak dijital nesneleri 3D olarak görmelerini sağlayan bir "Uzamsal Gerçeklik Ekranı" üretmişti. Buradaki teknoloji elbette çok daha farklı ancak aynı tür profesyonel içerik oluşturucu kişiler için tasarlanmış gibi görünüyor.

Sony yeni teknolojisinin bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini söylüyor ancak fiyatlandırma konusunda henüz bir açıklama yok. Her hâlükârda bu yeni teknolojinin Apple Vision Pro ile önemli bir rekabete gireceği kesin.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.