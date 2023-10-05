Sony Tüm Hizmetlerini Durdurdu: Çalışanların Kişisel Bilgileri Çalındı!

Bir fidye yazılımı grubu, son zamanlarda Sony sistemlerine sızdıklarını iddia etti. Verilere CL0P adlı bir fidye yazılımı grubunun eriştiği bildiriliyor; bu grup, Haziran ayının sonlarında Sony çalışanlarının bilgilerine eriştiğini duyurdu.

Sony ise "2 Haziran 2023 tarihinde SIE (Sony Interactive Entertainment), yetkisiz indirmelerin yapıldığını keşfetti, hemen platformu çevrimdışı duruma getirdi ve güvenlik açığını giderdi." şeklinde yanıt vermişti.

Sony İddiarı Kabul Etti

PlayStation, veri ihlalinin 7.000 çalışanın kişisel bilgilerini açığa çıkardığını doğruladı. Saldırıya uğradıkları iddialarına yanıt olarak Sony, durumun araştırıldığını söyledi. PlayStation yapımcısı etkilenenlerle iletişime geçerek onlara durum hakkında bilgiler veriyor.

Etkilenen kişilere ücretsiz kredi izleme ve kimlik onarma hizmetleri sunan Sony, kimlik hırsızlığı veya sahtekarlık belirtilerine dikkat etmelerini istiyor.

Sony, olayın bu özel yazılım platformuyla sınırlı olduğunu ve diğer sistemleri etkilemediğini iddia ediyor.

Sony, başlangıçta hacklemenin 100 milyon dolardan fazlaya mal olacağını tahmin etti ve yalnızca oyunculardan değil, aynı zamanda oyun lansmanları kesintiye uğrayan veya çevrimiçi hizmetleri kullanılamayan geliştiricilerden de özür dilemek zorunda kaldı.

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