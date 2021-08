Sony, Crunchyroll Firmasını Satın Alma Sürecini Tamamladı

Sony, Crunchyroll isimli şirketi resmen satın aldı. Japonya merkezli teknoloji devi, Crunchyroll şirketini satın almak için bir milyarı aşkın para ödedi. Peki, söz konusu gerçekleşen satın alma işlemi ne anlama geliyor? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Sony, Crunchyroll Şirketini 1.175 Milyar Dolara Satın Aldı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, milyar dolarlık bir satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri merkezli anime ve manga distribütörü, yayıncısı ve lisanslama firması olan Crunchyroll'u resmen satın aldı.

Aktarılan bilgilere göre teknoloji devi, söz konusu şirketi 1.175 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı. Teknoloji devinin 2017 yılında bünyesine kattığı Funimation ile Crunchyroll'un birlikte çalışacağı belirtiliyor. ABD merkezli Funimation'ın anime ve film distribütörü ve yayın firması olduğunu belirtelim. Peki, Sony, milyar dolarlık satın alma işlemini hangi proje için gerçekleştirdi?

Funimation ve Crunchyroll şirketleri, anime içeriklerine sahip bir dijital yayın hizmeti üzerinde çalışacak. Anime yayın hizmetinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor fakat platformun en kısa sürede hizmete sunulacağı belirtildi.

Sony Group Corporation CEO'su, Kenichiro Yoshida, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Yoshida, yaptığı açıklamada, animenin dünyanın dört bir yanında yer alan izleyiciler arasında duygu uyandıran ve onlara ilham veren bir içerik olduğunu ifade etti. Yoshida, anime aracılığı ile olağanüstü eğlence sunmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Sony Pictures Entertainment Inc. CEO'su Tony Vinciquerra da söz konusu satın alma işlemi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Vinciquerra, satın alma işleminin Sony firmasının mevcut anime projesine muazzam bir değer kattığını söyledi.

Sony, Nixxes Software Firmasını Bünyesine Kattı

Sony, geçtiğimiz aylarda Nixxes Software isimli bir oyun stüdyosunu satın almıştı. Nixxes Software, Teknoloji, Yaratıcılık ve Hizmetler Grubu'nda PlayStation Studios için şirket içi teknik ve geliştirme konusunda destek sağlayacak.

Hollanda merkezli stüdyo, daha önce birçok başarılı video oyununun geliştirilmesinde rol oynamıştı. Bu video oyunları arasında 2020 yılında çıkışını gerçekleştiren ve kısa süre içerisinde dünya çapında popüler olan Marvel's Avengers, Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided ve daha birçok yapım yer alıyor.