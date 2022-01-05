Sony Yeni Elektrikli Otomobil Tanıttı (Video)

Sony, elektrikli otomobil Vision-S 02'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Japonya merkezli teknoloji devinin tanıttığı elektrikli araç, sahip olduğu şık tasarım ve sensörler ile ilgi odağı haline geldi. Vision-S 02 modelinin özelliklerine ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Sony Elektrikli Otomobil Vision-S 02 Özellikleri

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, iki yıl önce CES 2020 etkinliği esnasında Vision-S isimli bir elektrikli araç tanıtmıştı. Teknoloji devinin tanıttığı araç, o dönem çok sayıda kişiyi heyecanlandırmıştı fakat piyasaya sürülmemişti.

Las Vegas'ta düzenlenen CES 2022'ye katılan Sony, etkinlik esnasında yeni elektrikli araba modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Vision-S 02 olarak isimlendirilen SUV modeli, sahip olduğu şık tasarım ile dikkat çekiyor.

Yedi kişilik olduğu belirtilen yeni otomobilde CMOS ve LiDAR dahil olmak üzere çok sayıda sensör yer alıyor. Araçta yer alan sensörler, kullanıcı deneyiminin önemli ölçüde iyileşmesine olanak tanıyacak. Vision-S 02'de sezgisel hareket ve sesli komut desteği de bulunuyor.

Sony tarafından tanıtılan elektrikli aracın kablosuz güncelleme ve uzaktan çalıştırma özelliği için 5G bağlantısını destekleyecek. Böylelikle kullanıcılar, otomobil için yayımlanan güncellemeleri çok kolay ve pratik bir şekilde yapabilecek.

Japon teknoloji devi, halka açık yollarda seviye 2 sürücü destek teknolojisi için Avrupa bölgesinde birtakım testler gerçekleştiriyor. Bu test sürecinin Aralık 2020 tarihinden beri yapıldığı belirtildi. Vision-S 02 her ne kadar şu anda bir prototip olsa da Sony'nin elektrikli araç sektörünün önemli şirketleri arasında yer alma hedefi var.

Aktarılan bilgilere göre teknoloji devi, çok yakında "Sony Mobility Inc." isimli bir şirketi resmen kuracak. Sony, elektrikli araçlar üzerindeki çalışmalarını Sony Mobility adı altında gerçekleştirecek. Yeni şirketin ilkbahar aylarında kurulması bekleniyor.

Teknoloji devinin elektrikli otomobil sektöründe önemli bir isim olabilmek için başka hangi adımları atacağı henüz açıklanmadı. Öte yandan Vision-S 02 isimli elektrikli aracın da satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

Şirket ayrıca yeni elektrikli araç modeli için bir tanıtım videosu yayımladı. 2 dakika uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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