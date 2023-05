Sony, Gelecekte PS5'e Çıkaracağı Oyunlardan Bahsetti!

Sony, İş Segmenti Toplantısı'nda PlayStation Studios'un bundan böyle her yıl "iki veya daha fazla büyük" PS5 oyunu çıkarmayı planladığını doğruladı. Bu oyunlar mevcut serilerin ve yeni IP'lerin bir karışımını kapsayacak ve tek oyunculu deneyimlerin yanı sıra canlı hizmetleri de içercek. Sony "her ana türü" kapsamak istiyor ancak özellikle nişancı oyunları, yarış oyunları, RPG'ler, platform oyunları, aksiyon oyunları ve sporları vurguluyor.

Buna ek olarak şirket "kitleleri büyütmek" için diğer platformlara da yayılmayı planlıyor. Bunun son örnekleri PC ve akıllı telefonlardaki girişimleri.

PS5 Sahiplerini Gelecekte Hangi Oyunlar Bekliyor?

PlayStation Studios lideri Hermen Hulst, sunumun bir parçası olarak Sony'nin 12 canlı hizmet oyunu üzerinde çalıştığını ve 2025 mali yılında bu modelin PS5 iş modelinin %60'ını oluşturacağını doğruladı. Geri kalan %40'lık kısım ise Sony'nin "geleneksel" tek oyunculu deneyimlerinden oluşacak. Guerrilla Games, Haven Studio ve Firewalk Studios, Canlı Servis üzerinde çalışan geliştiriciler olarak öne çıkıyor.

Sony'nin Horizon Call of the Mountain'ı 2023 için iki büyük PS5 özel oyunundan biri olarak sayıp saymadığına bağlı olarak, bu yıl Marvel's Spider-Man 2'yi tamamlayacak önemli bir oyuna daha sahip olabilir, tabii bu vaadini yerine getirebilirse. PS5, nesli boyunca önceki yıllar bunu yapabileceğini kanıtladı ve oyuncular geçen yıl Horizon Forbidden West, The Last of Us: Part I ve God of War Ragnarok'u gördü.

Death Stranding 2 ve Marvel's Wolverine'in Peter Parker'ın ikinci oyunuyla birlikte duyurulan diğer iki PS5 özel oyunu olmasıyla birlikte, bugünkü PlayStation Showcase'in Sony'nin önümüzdeki yıllar için planladıklarından çok daha fazlasını ortaya çıkarması bekleniyor.