PS5 Oyunları PC'ye Gelmeye Devam Edecek mi? Sony Açıkladı!

Sony bir süredir zamanında PlayStation özel olarak duyurduğu oyunları PC platformunda yayınlıyor fakat gelecek Playstation özel oyunlarının PC'ye gelip gelmeyeceği meçhul. Sony CEO'su Jim Ryan, konuyla ilgili gelen soruları cevapladı.

Japon web sitesi Famitsu tarafından yayınlanan bir röportajda yer alan Jim Ryan, piyasaya çıkışından bu yana geçen ilk birkaç yılda karşılaşılan tedarik zinciri sorunlarına rağmen PS5'in bir Sony konsolu için şimdiye kadarki en iyi başlangıcı kaydettiğini vurguladı.

Sony, Koei Tecmo'nun Rise of the Ronin (gelecek yıl çıkacak), Square Enix'in Final Fantasy XVI (22 Haziran'da çıkacak) ve Insomniac'ın Marvel's Spider-Man 2 (muhtemelen Eylül ayında çıkacak) gibi yaklaşan PS5 özel oyunları sayesinde olumlu ivmeyi sürdürmeyi planlıyor.

PS5 Özel Oyunları PC'ye Kademeli Olarak Gelmeye Devam Edecek

Ryan ayrıca Marvel's Spider-Man 2 ilgili olarak, oyunculardan gelen geri bildirimlere göre (belki de test sırasında) 'harika bir deneyim' sağlamak için PS5'in özelliklerini tam olarak kullanacağını söyledi.

Röportajın ilerleyen bölümlerinde Ryan, Sony'nin PC portlarını kademeli tutarken PS5'e özel oyunları artırma planından bahsetti. PC hayranlarının bu oyunları kendi platformlarında oynamak için iki ya da üç yıl beklemeleri gerekebileceğinin de altını çizdi.

PS5'e özel oyunların önemini biz de çok iyi anlıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi, PlayStation Studios'un ana sorumluluğu insanların en yeni PS'yi kullanarak oyun deneyiminin keyfini çıkarmasını sağlamaktır. PS5'e özel oyunların sayısını artırıyor ve PC sürümünün çıkışını kademelendiriyoruz.

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