PlayStation Showcase Yaklaşıyor: Peki Neler Tanıtılacak?

Geçtiğimiz hafta Sony, bu Çarşamba PlayStation Showcase ile E3 sezonuna hızlı bir giriş yapacağını duyurdu.

PS5 ve PSVR2 için vaat edilen bir saatlik yeni oyunlarla, bazı yeni heyecan verici şeylere iyi bir şekilde bakacağımızı umuyoruz. Peki, nelerin ortaya çıkmasını umuyoruz?

En güçlü iddia, etkinlikte Bloodborne'un PC duyurusu olacağı yönünde. Bunun yanı sıra Final Fantasy 16'nın da gösterileceği bariz. Öyle ki PS5'e özel bir sonraki büyük oyun olarak, hem Sony hem de geliştirici Square Enix önümüzdeki ay piyasaya sürülmeden önce insanları heyecanlandırmak isteyecektir.

Sony'nin Etkinliğe Dair Planları Büyük

Ağustos ayında PS5'te (konsola özel olarak değil) yayınlanacak olan Baldur's Gate 3'ü de görmemiz mümkün. Bunun RPG hayranlarını tatmin edeceği kesin. Marvel's Spider-Man ve Marvel's Spider-Man: Miles Morales'in konsol ve PC'deki başarısının ardından Marvel's Spider-Man 2 için de beklentiler yüksek. Devam oyununun bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Ayrıca hâlâ hakkında çok fazla şey bilmediğimiz çok oyunculu The Last of Us projesi de var. HBO'nun uyarlamasının ilk sezonunun yayınlanması bittiğine göre, dizi için bir sonraki büyük duyuru bu olabilir. Ayrıca onaylanmış bir çevrimiçi proje ve Horizon evreninde geçeceği söylenen bir MMO var ki hayranlar bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor.

Peki sizin etkinlikten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.