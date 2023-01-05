Sony, Honda ile Elektrikli Otomobilini Tanıttı!

Sony, CES 2020'de Vision S konsept otomobilini tanıttığında, sektörün her yerindeki uzmanlar aynı tepkiyi vermişti: Güzel fakat şimdi ne olacak? CES 2023'te Japon şirket bu soruya Honda ile ortaklaşa üretilen ve 2026'da yollarda olacak elektrikli otomobil Afeela'yı tanıtarak yanıt verdi.

İlk detaylar az olsa da bu sedan otomobil Sony'nin üç yıl önce gösterdiği Vision-S konseptine çok benziyor ve o prototipte olduğu gibi her şey sensörlerle ilgili. Sony, lidardan radara ve araç içi kameralara kadar otomobilin toplam 45 sensör içereceğini iddia ediyor.

Izgaradaki şerit benzeri tasarım farklı renklerde parlayarak otomobilin "kendini ifade etmesini" sağlıyor.

Sony, İçeriklerine Otomobilde Yer Verecek

İçeriye geçtiğimizde devasa bir ekran ön panele hükmediyor ve Sony film, müzik ve oyun alanındaki ortaklıklarını kapsamlı bir şekilde kullanacağını vaat ediyor. Qualcomm'un Snapdragon Dijital Şasisi tüm bunların çalışmasını sağlayacak bilgi işlem gücünü sağlayacak.

Sony, Afeela için ön siparişlerin 2025'in ilk çeyreğinde açılacağını ve Kuzey Amerika'daki ilk teslimatların 2026'da yapılacağını söylüyor.

Şimdilik otomobile dair elimizde başka bilgi yok ancak otomobilin çıktığında tüm Dünya'da popüler olması bekleniyor.