Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili Hiç Olmadığı Kadar Yakın

Xiaomi Corp'un otomobil ayağı, yaklaşmakta olan EV modeli (elektrikli otomobil) için yeni bir patent başvurusunda bulundu. Şirket, Xiaomi elektrikli otomobiline yerleştirilecek yeni bir Power Battery teknolojisinin patentini aldı.

Bilmeyenler için Çinli teknoloji devinin uzun süredir kendi elektrikli otomobili üzerinde çalıştığı söyleniyor. Şirket daha sonra bu söylentileri doğruladı ve ayrıca özel bir otomobil birimi kurdu. Bu departmanın 500'den fazla araştırma ve geliştirme ekibi olduğu ve görünüşe göre ilk modelini 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürmeyi planladığı bildirildi.

Bu süreçte test otomobili görüntülenen Xiaomi elektrikli otomobilin kısa bir süre sonra doğrudan şirket tarafından otonom sürüş teknolojisi tanıtılmıştı.

Xiaomi, Elektrikli Otomobilinde Power Battery Teknolojisini Kullanacak

Patentin resmî belgelerine göre şirket, çok sayıda hücre sırasını, birden çok sıvı soğutma plakasını, sıvı giriş bileşenlerini ve sıvı çıkış bileşenlerini de barındıran bir Power Battery adlı teknoloji üzerinde çalışıyor.

Bu pil teknolojisinin şirketten gelecek EV modelinde kullanılması bekleniyor. Her ne kadar bu şu an itibariyle sadece bir spekülasyon olsa da Xiaomi'nin şu anda otomobil tarafında en güçlü ve odaklandığı proje elbette elektrikli otomobili.