Sony, Oyunlarda Ses Kasabileceğiniz Kulaklığını Tanıttı!

Sony, oyuncular için yeni kulaklığı Inzone H6 Air modelini duyurdu. 199 gram ağırlığıyla dikkatleri üzerine çeken kulaklık modeli oyuncuları fazlasıyla memnun edecek özelliklere sahip. İşte Sony Inzone H6 Air özellikleri ve fiyatı!

Sony Inzone H6 Air Tasarımı Nasıl?

Sony Inzone H6 Air, delikli bir kulak tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu yapı sayesinde kulaklık üzerinden hava ve ses geçişi daha kolay hale geliyor. Ayrıca kulaklığın kablolu bir yapıya sahip olduğunu da söylemek mümkün.

Sony Inzone H6 Air modelinde esnek kafa bandı ve yumuşak kulak yastıkları uzun süreli kullanımlarda kullanıcıları fazla rahatsız etmiyor. Bu sayede çoğu kulaklıkta uzun kullanımda görülebilen kulak ve baş bölgesindeki ağrıların yaşanmasının önüne geçiliyor.

Sony Inzone H6 Air Özellikleri Neler?

Ses Teknolojisi: 360 Spatial Sound for Gaming desteği ile rakiplerin konumunu belirleme

Sürücü: 40 mm boyutunda sürücüler

Frekans Tepkisi: 10 Hz - 20.000 Hz aralığında geniş ses spektrumu

Kulaklık Tipi: Delikli kulak tasarımı

Ağırlık: 199 gram ultra hafif gövde

Kontroller: Kulaklık üzerinde fiziksel ses kontrol tekerleği

Mikrofon: Arka plan seslerini engelleyen mikrofon

Sony Inzone H6 Air Ses Özellikleri Neler?

Sony Inzone H6 Air modelinde sesi her yönden duymanızı sağlayarak oyunlarda rakiplerinizin tam konumunuzu bulmanıza yarayan 360 Spatial Sound for Gaming desteği bulunuyor. Bunu kısaca oyuncular arasında “ses kasma” tabiriyle açıklayabiliriz.

Kulaklıkta 40 mm boyutunda sürücüler bulunuyor. Bu sürücüyü kulaklığın içindeki hoparlörün çapı olarak düşünebiliriz. 199 gram ağırlığa sahip olduğunu da göz önüne aldığımızda sürücü boyutlarının ideal bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında çok derindeki bas seslerden en tiz seslere kadar geniş bir ses yelpazesini duymanızı sağlayan 10 Hz - 20.000 Hz aralığını da desteklediğini belirtelim.

Sony Inzone H6 Air Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Inzone H6 Air modeli an itibariyle Sony’nin resmi web sitesi ve Amazon gibi platformlarda satışta. Ürünün fiyat etiketi ise 199,99 dolar (8.943 TL) olarak açıklandı. Ülkemizde çok sayıda Sony kulaklığının satıldığını düşündüğümüzde Inzone H6 Air modelinin Türkiye’ye gelme ihtimalinin bulunduğunu belirtelim.

Editörün Notu

Uzun süredir kablosuz kulaklık kullanıyorum. Fakat son dönemde ciddi bağlantı sorunları, sesimin karşıya gitmemesi ve bununla birlikte şarj sorunları yaşamaya başladım. Bu nedenle Sony Inzone H6 Air modelinin sunduğu özellikler ilgimi çekmeyi başardı.