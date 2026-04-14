OnePlus'tan 8.500 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

OnePlus'ın bir süredir üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü Ace 6 Ultra modeli ile ilgili kritik soru işaretleri sonunda ortadan kaldırıldı. Daha önce pek çok özelliği sızdırılan akıllı telefonun şimdi de işlemcisi ve ekran yenileme hızı gibi özellikleri açıklığa kavuştu. Görünüşe bakılacak olursa yeni model, güçlü işlemcisi ile çok geniş kullanıcı kitlesinden talep görecek.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Ana Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

OnePlus Ace 6 Ultra'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Marka tarafından yapılan açıklamaya göre OnePlus Ace 6 Ultra, Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, PUBG Mobile gibi popüler mobil oyunlarda 120 FPS değerini görmenize olanak tanıyor. Diğer yandan CarX Street gibi cihazı oldukça zorlamasıyla bilinen oyunlarda da 60 FPS almanızı sağlıyor. Aynı işlemci, daha önce vivo X300, X300 Pro ve daha birçok telefonda tercih edilmişti.

Hatırlatmak gerekirse OnePlus Ace 5 Ultra'da Dimensity 9400+ işlemcisi kullanılmıştı. Bu işlemcinin de en az Dimensity 9500 kadar güçlü olduğunu belirtmek gerekiyor. Öyle ki Genshin Impact'te yüksek ayarlarda bile 60 FPS görmenizi mümkün kılıyor. Çok yoğun efektlere sahip olan Zenless Zone Zero'da da aynı FPS değerine ulaşabiliyorsunuz. Yani genel olarak akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni akıllı telefon, 6,78 inç ekran büyüklüğü ile birlikte gelecek. Daha canlı görüntü ve derin siyahlar elde etmenizi sağlayan OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Bir önceki modelde ise 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı 6,83 inçlik AMOLED ekran tercih edilmişti. Bu karşılaştırma ise bize yeni akıllı telefonun önceki modele göre önemli iyileştirmelerle beraber geleceğini gösteriyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Kaç mAh Batarya ile Sunulacak?

Cihaz, 8.500 mAh batarya kapasitesi sunacak. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde akıllı telefonu oldukça uzun bir süre boyunca kullanmak mümkün olacak. Özellikle oyun oynama alışkanlığı olmayan, daha çok günün belirli zamanlarında sosyal medyaya göz atma gibi amaçlarla telefon kullananların prizin yerini unutması bile muhtemel.

OnePlus Ace 6 Ultra'da Kaç GB RAM ve Depolama Olacak?

Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile kullanıcıları karşılayacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz. Telefonunda çok yüksek boyutlu uygulamalar ve oyunlar barındıranlar için en ideal seçenek 1 TB olacaktır ama depolama alanına bağlı olarak fiyat elbette ki artacaktır. Bütçe açısından sorun yaşanması hâlinde 512 GB'lık seçenek de değerlendirilebilir.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus, Ace 6 Ultra'nın Nisan 2026 yani bu ayın içinde tanıtılacağını doğruladı ancak henüz tam olarak bunun hangi gün gerçekleştirileceğini

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlayacak olursanız OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuan (16 bin 403 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 6 Ultra, işlemcisi başta olmak üzere birçok özelliği ile önceki modelden çok daha güçlü donanıma sahip olacak. Bunu dikkate alacak olduğumuzda yeni telefonun 2 bin 700 yuan fiyatla piyasaya sürülebileceğini söyleyebiliriz. Türkiye'ye gelmesi durumunda ise fiyatı 35 bin TL'yi bulabilir.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın şu an Türkiye'de OnePlus 15 gibi pek çok akıllı telefonu satılıyor ama ne yazık ki bunların arasında Ace 5 Ultra yer almıyor. Bu durum, Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma olasılığının düşük olduğunu gösteriyor. Yine de konuya ilişkin henüz resmî açıklamada bulunulmadığını belirtelim. Yani planlarda değişiklik olursa bu model de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabilir.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 6 Ultra'nın özellikle güçlü işlemcisi ve yüksek yenileme hızı sayesinde tüm kullanıcıların beklentilerini karşılayacağını düşünüyorum. 120Hz yenileme hızına sahip bir akıllı telefon kullanıcısı olarak şu an bile oldukça akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorum. Dolayısıyla bu telefon da önceden düşük yenileme hızına sahip telefon kullananlar için epey hızlı gelecektir.