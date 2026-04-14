36.000 Pa Emiş Gücüne Sahip Mova Z70 Ultra Roller Complete Robot Süpürge Tanıtıldı!

Mova, sevilen robot süpürgesi Z60 Ultra'nın halefi Z70 Ultra Roller Complete'i tanıttı. Hamburg'da düzenlenen lansmanda sahneye çıkan Z70 Ultra Roller Complete, teknik özellikleri ve ve donanım iyileştirmeleriyle dikkat çekiyor.

Mova Z70 Ultra Roller Complete Özellikleri Neler?

Z70 Ultra Roller Complete'in en dikkat çeken özelliği şüphesiz sahip olduğu emiş gücü. Şirket bu modelinde Z60 modeline kıyasla tam 8.000 Pa artış sağlayarak, 36.000 Pa gibi robot süpürge piyasasındaki standartların çok üzerine çıkmış. Cihaz, bu emiş gücüyle Roborock Saros 20 ile zirveyi paylaşıyor.

Cihazdaki bu yüksek emiş gücü, yenil nesil silme teknolojisiyle birleştirilmiş. Robot süpürgenin altında yer alan paspas ünitesi, zemine 18N temas basıncı uyguluyor. Bu sayede kurumuş lekeler ve zorlu kirler bile yüzeyden kolayca çıkarılıyor.

Z70 Ultra Roller Complete'in paspas sistemi de baştan aşağıya yenilenmiş. Cihaz, 27 cm genişliğinde bir paspas rulosuna sahip. Ayrıca temizlik esnasında yüksek basınçlı temiz su sirkülasyonu sayesinde kirli su anında ayrıştırılarak, paspaslar sürekli temiz suyla yıkanıyor.

Mova, robot süpürge kullanıcıların en büyük sorunu olan saç ve tüy dolanması sorununa da el atmış. Özel olarak tasarlanan dolanma karşıtı fırça yapısı sayesinde, saçlar rulo etrafına sarılmıyor ve doğrudan toz haznesine gönderiliyor.

Robot süpürgenin bir önceki seriye göre, köşe ve kenar temizliğindeki performansı da artırılmış. Cihaz da yeni nesil 52 mm'lik uyarlanabilir rulo sıkıştırma teknolojisi ve hassas yan sensörler kullanılmış. Böylece, Z70 Ultra Roller Complete, süpürgeliklere ve duvar diplerine sıfıra sıfır yanaşarak detaylı bir temizlik yapabiliyor.

Ekstra olarak cihazda bulunan MaxiReach çift uzatma sistemi sayesinde de fırça ve paspaslar uzayarak sandalye ayakları ve masa altları gibi ulaşılması zor alanlar dip köşe temizleniyor.

Mova Z70 Ultra Roller Complete, engelleri aşma konusunda da oldukça iddialı. Eski modellerde sıkça karşılaşılan takılma sorunları çözülmüş. Yeni süspansiyon sistemi sayesinde cihaz artık 9 santimetreye kadar olan engelleri, halı kenarlarını ve kapı eşiklerini rahatça aşabiliyor.

Mova Z70 Ultra Roller Complete'in Tasarımı Nasıl?

Yeni modelin tasarım tarafında da iyileştirmeler mevcut. Şirket, Z70 Ultra Roller Complete' de daha alçak bir gövde tasarımına geçiş yapılmış. Bu incelme sayesinde robot süpürge, standart koltuk ve yatak altlarına çok daha rahat girerek dar alanlarda herhangi bir takılma riski taşımıyor.

Önceki model Z60 Ultra Roller Complete' de kullanıcıların sıkca şikayet ettiği kronik sorunlar da bu model de giderilmiş. Özellikle ön tekerlek hassasiyeti gibi donanımsal zafiyetler, daha sağlam ve dayanıklı malzemeler kullanılarak ortadan kaldırılmış.

Mova Z70 Ultra Roller Complete'in Kamera ve Sensör Özellikleri Neler?

Z70 Ultra Roller Complete, üst düzey yapay zeka ve haritalama özelliklerine de sahip. Özellike RGB AI SmartSight kamerası ve çift 3D yapılandırılmış ışık teknolojisi sayesinde, yerdeki çoraplardan terliklere kadar 300'den fazla farklı nesneyi tanıyabiliyor.

Akıllı AI FlexScope navigasyon sistemi sayesinde de cihaz, etrafındaki eşyalara çarpmadan rotasını anlık olarak güncelleyip temizliğe devam edebiliyor.

Ayrıca cihazın üzerinde bir de yapay zeka destekli evcil hayvan kamerası bulunuyor. AI-Pet Cam adı verilen bu kamera sayesinde kullanıcılar, dışarıdayken mobil uygulama üzerinden evcil hayvanlarını izleyebiliyor ve onlarla etkileşime geçebiliyor.

Mova Z70 Ultra Roller Complete'in Bataryası Kaç mAh?

Z70 Ultra Roller Complete'in batarya kapasitesi de büyütülmüş. Şirket cihazın 6400 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olduğunu açıklayarak, Z60'a göre yüzde 30 daha fazla kullanım ömrü sunduğunu söylüyor. Bu da yakşalık 4 - 4.5 saate denk geliyor. Tabii ki kullanım süresinin yoğun temizlik modlarında düşeceğini hatırlatalım.

Mova Z70 Ultra Roller Complete'in Şarj İstasyonu Hangi Özelliklere Sahip?

Mova Z70 Ultra Roller Complete'in gelişmiş şarj istasyonu sadece cihazı şarj etmiyor, aynı zamanda süpürgenin paspaslarını yıkayıp kurutabiliyor. Şarj istayonu robot süpürgenin büyük paspas rulosunu 100 derece sıcaklığındaki suyla detaylıca yıkayarak, üzerindeki inatçı yağ ve kirleri temizliyor. Yıkama işleminin ardından paspas, 70 derece sıcak hava sistemiyle kurutuluyor. Böylece cihazın içinde kötü koku veya küf oluşumu engelleniyor.

Mova Z70 Ultra Roller Complete'in Renk Seçenekleri Neler?

Cihaz, evinizin dekorasyon tarzına göre iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Dilerseniz, doğal taş görünümlü dilerseniz de fırçalanmış metal yüzeyli modeli tercih edebiliyorsunuz.

Mova Z70 Ultra Roller Complete Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için Mova tarafından Z70 Ultra Roller Complete'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Mova firmasının hem serinin bir önceki modeli olan Z60 Ultra hem de birçok ürünü ülkemizde satılıyor. Bu sebeple cihazın Türkiye'de de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Mova Z70 Ultra Roller Complete Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Cihazın çıkış tarihi hakkında herhangi bir resmi açıklama bulunmasada, robot süpürgenin 2026'ın ikinci çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

Mova Z70 Ultra Roller Complete'in Fiyatı Ne Kadar?

Mova Z70 Ultra'nın şu an için 1399 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Bu da güncel kurla 62 bin 564 TL'ye tekabül ediyor. Ürün ülkemizde satışa sunulduğunda ek vergilerle birlikte 75 - 85 bin TL bandında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Tabii ki bu bizim tahminimiz, robot süpürge çok farklı bir fiyatla da satışa çıkabilir.

Editörün Yorumu

Robot süpürge kullanan biri olarak, Z70 Ultra Roller Complete'in özelliklerini beğendiğimi itiraf etmeliyim. Özellikle cihaz sahip olduğu 36.000 Pa emiş gücü ve yuvarlak tasarımlı paspası sayesinde evlerde toz ve kir bırakmayacaktır. Ancak kafamı karıştıran nokta ürünün muhtemel satış fiyatı. Eğer cihaz, yukarıda bahsettiğimiz fiyat bandında satışa sunulursa, Türkiye'de tercih edilebilirlik noktasında beklentilerin altında kalabilir.