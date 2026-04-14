Xiaomi'den 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! 6000 mAh Pili Var

Xiaomi çok yakında ürün yelpazesini POCO C81 Pro modeliyle genişletecek. Daha önce NBTC sertifikası alan akıllı telefonun kısa bir süre önce teknik özellikleri ortaya çıktı. Peki markanın yeni telefonu neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

POCO C81 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6.9 inç

Ekran türü: LCD

Ekran çözünürlüğü: 1600 × 720

Yenileme hızı: 120Hz

İşlemci: Unisoc T7250

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Arka kamera: 13 MP

Ön kamera: 8 MP

Batarya kapasitesi: 6000 mAh

Şarj gücü: 15 W

Parmak izi okuyucu: Yan (güç tuşu entegre)

POCO C81 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

POCO C81 Pro modelinde 6,9 inç boyutlarında, 1600 × 720 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan LCD bir ekran mevcut olacak. Ürün, yüksek tazeleme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunarken, çözünürlük ve panel türü açısından ise giriş segmentine hitap edecek.

POCO C81 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda Unisoc T7250 yonga setine yer verilecek. Halihazırda Tecno Spark Go 2, realme P4 Lite ve realme Note 80 gibi modellerde karşımıza çıkan işlemci 12 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Kısaca giriş segmente hitap ediyor ve kullanıcılar oyun performansı gibi konularda büyük beklentilere girmemeli.

Bunu biraz daha açarsak, söz konusu donanımı çalıştıran Realme Note 80 ile yapılan testlerde PUBG Mobile'ın düşük ayarlarda akıcı bir şekilde çalışabildiğini görüyoruz. Tabii yine de belirli aralıklarla FPS değerlerinde düşüşler yaşanabiliyor.

POCO C81 Pro Kamerası Nasıl Olacak?

POCO C81 Pro'da 13 megapiksel ana ve 8 megapiksel selfie kamerası bizleri karşılayacak. Ürünün genel olarak giriş segmentine hitap etmesi nedeniyle kamera tarafında da yüksek beklentilere girmemek gerek. Zira bu akıllı telefonla daha çok temel ve basit fotoğraf çekimleri yapılabileceksiniz. Zoom gibi daha üst donanım gerektiren işlemler için ise orta ve amiral gemisi modellere yönelmeniz daha mantıklı olabilir.

POCO C81 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

POCO C81 Pro modelinde 15W hızlarında şarj olabilen 6000 mAh kapasiteli bir pil yer alacak. Bu pil kapasitesi giriş segment için oldukça yeterli ve kullanıcıların gün içerisinde sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıracak diyebiliriz.

POCO C81 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

POCO C81 Pro'nun tanıtımına ilişkin bir açıklama şimdilik yok. Ancak son dönemde cihazla ilgili sızıntıların sayısında ciddi bir artış söz konusu. Bu nedenle önümüzdeki birkaç ay içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyleyebiliriz.

POCO ülkemizde X8 Pro, X8 Pro Max ve M8 Pro gibi akıllı telefonları satıyor. Ancak maalesef bu markanın giriş segment modelleri ülkemize çok fazla gelmiyor. Bu nedenle POCO C81 Pro'nun çok büyük ihtimalle ülkemize pas geçmesi söz konusu. Tabii yine de şirketin açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Editörün Yorumu

POCO C81 Pro, klasik giriş segment telefonlara benziyor diyebilirim. Sızdırılan özelliklere göre ekran, işlemci ve kamera tarafında düşük seviyede kalacağını görebiliyoruz. Bunun aksine büyük bir bataryayla kullanıcıların şarj konusunda sıkıntı yaşamaları ise engellenecek diyebilirim. Yani akıllı telefonlara ayıracak çok fazla bütçeniz yoksa ama şarjı uzun süre giden bir model istiyorsanız POCO C81 Pro’yu tercih edebilirsiniz.