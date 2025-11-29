Sony vs Samsung: 200 Megapiksel Sensör Savaşının Yeni Kralı Kim?

Sony, LYTIA 901’in tanıtımıyla 200 Megapiksel mobil kamera sensörü yarışına resmen katıldı. Büyük formatlı bu sensör, özellikle sensör içi yakınlaştırma, yapay zekâ destekli remosaicing ve üstün dinamik aralık performansı için tasarlanmış durumda.

Segmentte ISOCELL HP2, HP5 ve HP9 gibi çözümlerle hâkimiyetini sürdüren Samsung ise esnek çoklu kamera düzenleri ve ultra kompakt tasarımlar üzerine yoğunlaşmaya devam ediyor. İşte Sony ve Samsung’un en yeni 200 MP görüntü sensörlerinin detaylı karşılaştırması!

1 - Sensör Boyutu ve Piksel Mimarisi

Sony LYTIA 901, 1/1.12 inç optik formata ve 14,287 mm diyagonale sahip yapısıyla 200 MP sınıfındaki en büyük sensör konumunda. 0.7 μm piksel boyutu ve Quad-Quad Bayer Coding (QQBC) filtresi sayesinde daha fazla ışık toplama kapasitesi ve gelişmiş dinamik aralık sunuyor. Sony böylece ek telefoto modüllere ihtiyaç duymadan, tek bir ana sensörle amiral gemisi seviyesinde performans hedefliyor.

Samsung tarafında ise farklı boyutlarda 200 MP sensör seçenekleri mevcut:

ISOCELL HP2 (Galaxy S25 Ultra’da kullanılıyor): 1/1.3 inç, 0.6 μm

ISOCELL HP5 (Vivo Y500 Pro’da): 1/1.56 inç, 0.5 μm

ISOCELL HP9 (Vivo X100 Ultra ve Xiaomi 15 Ultra’da telefoto için optimize): 1/1.4 inç, 0.56 μm

Samsung’un yaklaşımı, daha ince cihaz tasarımlarını destekleyen kompakt modüller ve hibrit zoom yapıları üzerine kurulu.

2 - Piksel Birleştirme (Binning) ve Zoom Teknolojileri

Sony LYTIA 901’in QQBC yapısı, aynı renkteki 16 komşu pikseli bir araya getiriyor. Düşük ışıkta sensör 12,5 MP fotoğraflar üretiyor; zoom yapılırken ise remosaicing işlemiyle tam çözünürlüklü görüntü devreye giriyor. Ayrıca 2×2 binning ile 50 MP çıkış da mümkün.

Sony, yapay zekâ destekli remosaicing sürecini doğrudan sensörün içine entegre etmiş durumda. Bu sayede 4x sensör içi zoom yaparken bile kalite korunabiliyor ve video çekimlerinde yük ISP’ye (görüntü işleme birimine) taşınmadan hassas bir işleme sağlanıyor.

Samsung cephesinde Tetra²pixel binning yapısı kullanılıyor. Işığa göre 50 MP (1.0 μm) veya 12,5 MP (2.0 μm) modları arasında geçiş yapılabiliyor. HP5 ve HP9 sensörleri ayrıca 2x veya 4x sensör içi zoom destekliyor.

Bu sensörler bir 3x optik telefoto lensle eşleştirildiğinde toplamda 12x hibrit zoom elde edilebiliyor. Samsung’un çoklu kamera dizilimleriyle uyumlu tasarımı, modüle göre farklı zoom konfigürasyonlarına imkân tanıyor.

3 - HDR ve Renk Üretimi

Sony, çok katmanlı HDR işleme yöntemleri kullanıyor. DCG-HDR ve Fine12bit ADC desteği sayesinde 4x zoom seviyesinde bile ton derinliği ve dinamik aralık korunuyor. Hybrid Frame HDR (HF-HDR) ise kısa pozlama ile yüksek kazançlı veriyi birleştirerek 100 dB üzeri performans sunuyor. Bu da hem parlak hem gölgeli alanların olduğu sahnelerde büyük avantaj sağlıyor.

Samsung’un HDR tarafında Smart-ISO Pro, kademeli (staggered) HDR ve dual-slope gain (DSG) gibi teknolojiler öne çıkıyor. HP9 sensörü 14-bit renk derinliğine ulaşarak trilyonlarca renk kombinasyonu üretebiliyor. Ancak Sony’nin sensör içi yapay zekâ işleme yeteneği, remosaicing ve gerçek zamanlı ton haritalama konusunda daha isabetli sonuçlar sağlayarak özellikle belge tarama veya desen tanıma gibi özel kullanım senaryolarında üstünlük yaratabiliyor.

4 - Kare Hızları ve Video Performansı

Sony LYTIA 901, 200 MP RAW modda 10 fps, 50 MP’de 30 fps ve 12,5 MP’de 60 fps hızlarına ulaşabiliyor. Video tarafında ise 8K 30 fps ve 4K 120 fps destekleniyor.

AI hızlandırmalı remosaicing sayesinde 4K video sırasında 4x zoom mümkün. Bu da tek sensörün hem yakınlaştırma hem geniş açı hem de video görevlerini modül değiştirmeden yerine getirmesini sağlıyor.

Samsung ise bazı noktalarda daha yüksek hızlara ulaşabiliyor: