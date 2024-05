Sony Tepkilerin Odağında: Neil Druckmann'ın Söylemediği Şeyi Söylemiş Gibi Gösterdi!

Naughty Dog eş başkanı olan Neil Druckmann'ın Sonu ile yaptığı son röportajdaki açıklamaları ile oyuncular tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Druckmann, eleştirilerin odağında olması sebebiyle X üzerinden detaylı bir açıklama yapma ihtiyacı duydu.

Yakın zamanda Sony ile The Last of Us ve The Last of Us: Part 2 dahil olmak üzere kullanıcıların oyun deneyiminin 10 yıl içerisinde nasıl bir gelişme kaydedeceğini anlattığı bir röportaj yaptı. Ancak Druckmann'a göre Sony, açıklamaları kırparak yayınladığı için yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdi.

Neil Druckmann Aslında Ne Demek İstedi?

Yapılan röportajda bir sonraki projesi sorulduğunda Naughty Dog'un ilerideki döneminden bahseden Druckmann, açıklamaları yüzünden alay konusu olmuştu. Ancak bu röportajdaki açıklamasın kırpılmış olması yanlış anlaşılmaya sebep olmuş.

X üzerinden "Söylemek istediğim şey tam olarak bu değildi" diyerek açıklama yapan yönetmen, "Sony ile yaptığım son röportajda cevaplarım düzenlenirken bazı sözlerim ne yazık ki kesilmiş" diye devam etti.

This is not quite what I said. A short 🧵 pic.twitter.com/IgjPm1MwaH — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) May 25, 2024

Druckmann'ın bir sonraki oyunla ilgili "ana akım algılarının yeniden tanımlanması" ile ilgili herhangi bir kısmın olmaması da büyük dikkat çekti. Orijinal açıklamanın ise şu şekilde olduğu görülüyor:

"Şu anda yeni bir proje üzerinde çalışıyorum. Ve bu belki de bir proje için şimdiye kadar yaşadığım en heyecanlı projeydi. Bence bu, oyunlarda var olan deneyimlerin farkında olmayan bir grup insanın gözünü açıyor."

Neil Druckmann'ın X'te detaylı bir şekilde açıkladığı konuya okuyarak, hiçbir şekilde "ana akım oyun algısını yeniden tamamlama" yönünde bir detay olmadığını görebilirsiniz. Sony'nin neden böyle bir şey yaptığını ise anlamak şu an için pek mümkün görünmüyor.