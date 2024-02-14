Sony'den Hayal Kırıklığı Yaratan Hamle: Yeni Büyük Oyunlar 2025'ten Önce Gelmeyecek!

PS5'in ömrünün ilk yarısında Sony, PS4'ün ömrünün çoğunu tanımlayan aynı etkileyici ivme ile büyük birinci taraf özel ürünlerini piyasaya sürmeye devam etti, ancak işler kesinlikle yavaşlamış gibi görünüyor.

Marvel's Spider-Man 2, 2023 yılında PlayStation 5 için piyasaya sürülen tek önemli birinci parti oyun oldu ve bazılarının beklediği gibi Sony, bir sonraki mali yılın sonuna kadar (yani en az 1 Nisan 2025'e kadar) bu ölçekte herhangi bir oyun yayınlamayacağını doğruladı.

Sony Grup Başkanı, COO'su ve CFO'su Hiroki Totoki, Sony'nin son üç aylık kazanç çağrısı sırasında, büyük birinci parti oyunlarının şu anda geliştirilmekte olmasına rağmen, şirketin önümüzdeki mali yılda (Nisan 2024-Mart 2025) “mevcut büyük markalarda” herhangi bir yeni oyun yayınlamayacağını söyledi.

Sony, PS5 Satışlarında Kademeli Bir Düşüş Bekliyor

Totoki, "Birinci parti oyunlarla ilgili olarak, yüksek kaliteli işler üretmeye ve canlı hizmet oyunları geliştirmeye odaklanmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Ancak büyük projeler şu anda geliştirilme aşamasında olsa da önümüzdeki mali yılda God of War Ragnarok ve Marvel's Spider-Man 2 gibi yeni bir büyük mevcut franchise oyunu çıkarmayı planlamıyoruz." dedi.

Helldivers 2, Sony'nin 2024'te piyasaya sürdüğü ilk birinci parti oyunuydu ve hem eleştirel hem de ticari anlamda büyük beğeni topladı. Şirketin Mart ayında Rise of the Ronin, Nisan ayında Stellar Blade ve yılın ilerleyen aylarında geliştirilmiş Until Dawn Remaster ile 2024'te piyasaya sürülmek üzere sıraya girdiği onaylanmış üç birinci parti oyunu daha var.

Death Stranding 2: On the Beach resmi olarak 2025 yılında piyasaya sürülecek, ancak Totoki'nin yorumları yılın ilk çeyreğinde çıkmayacağını gösteriyor. Bu arada, Insomniac Games'in Aralık ayındaki veri ihlalinden kaynaklanan sızıntılarda, geliştiricinin Marvel's Venom'u 2025'te piyasaya sürmeyi planladığını da ortaya çıkardı ancak bu elbette henüz resmi olarak açıklanmadı.

Son olarak Totoki, kazanç görüşmesi sırasında PS5'in aktif yaşam döngüsünün ikinci yarısına girecek olması nedeniyle Sony'nin 1 Nisan 2024'te başlayacak olan önümüzdeki mali yıldan itibaren konsolun donanım satışlarında "kademeli bir düşüş" beklediğini de söyledi.