PlayStation Film Uygulamasını Tanıttı: Sony Pictures Core!

PlayStation, blog sayfasından bugün yeni bir yazı paylaştı. Paylaşılan blog yazısına göre PS5 ve PS4 konsolları için Sony Pictures Core uygulaması başlatıldı. Sony Pictures Core, birçok dizi ve filme ev sahipliği yapacak.

Ayrıca kullanıcılar film uygulamasının yanı sıra önemli fırsatlardan da yararlanabilecek. Peki bu fırsatlar neler? İşte haberimizin devamı...

2000 Film Olacak!

PlayStation, kullanıcıların PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarından erişebilecekleri Sony Pictures Core uygulamasında 2000 adet film ve dizinin olacağını duyurdu.

Bunların arasında, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Spider-Man: No Way Home, Uncharted, The Equalizer, No Hard Feelings, Bullet Train ve Ghostbusters: Afterlife gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor.

Sony Pictures Core uygulaması, aslında kullanıcıların daha önceden tanıdığı bir uygulama. Eski adı Bravia Core olan film ve dizi uygulaması yeniden markalaşarak PS5 ve PS4 konsollarında kullanıma sunuluyor.

PlayStation bugün tanıttığı film uygulaması için şunları söyledi:

“Sony Pictures Entertainment’taki dostlarımız çok sayıda harika filmler üretiyor ve bugün size PlayStation topluluğunun bu unutulmaz filmlerden bazılarına PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarından erişmesini sağlayacak yeni iş birliğimizden bahsetmekten memnuniyet duyuyorum. PS4 veya PS5'inizde Sony Pictures Core'a kaydolduğunuzda, doğrudan konsolunuzdan 2000'e kadar film satın alabilecek veya kiralayabileceksiniz."

PlayStation'ın kullanıcılar için bir başka fırsatı daha var. Kullanıcılar öndeden belirlenmiş Sony Pictures filmlerini, belirli pazarlarda doğrudan konsollarından “erken erişim lansmanı” sırasında satın alabilecek. Erken erişime sahip ilk film ise Gran Turismo olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.