Sony'den Yüreklere Su Serpen PlayStation 5 Açıklaması

Çıkışının üzerinden yaklaşık beş yıllık bir zaman geçen PlayStation 5, bizleri pek çok kaliteli oyun ile buluşturmayı başarmıştı. Bundan sonrasında da bir bu kadar kaliteli oyunlar ile buluşmayı bekliyoruz. Her ne kadar geçtiğimiz yıllarda konsolun yaşam döngüsündeki son evreye girdiği söylenmiş olsa da, Sony tarafından yapılan açıklamaya göre önümüzde daha uzun yıllar var.

PlayStation 5 Daha Uzun Yıllar Desteklenmeye Devam Edecek

Yakın bir zaman önce gerçekleştirilen finansal konferans sırasında konuşan Finans Direktörü Lin Tao, mevcut nesil konsolun yaşam döngüsünün henüz ortalarında olduğunu söyledi. PlayStation 4 yaşam döngüsüne baktıklarında uzamaya devam ettiğini gördüklerini ifade etti. Aradan geçen on yıldan fazla zaman olsa da bu konsolda oyun oynamaktan keyif alan pek çok aktif kullanıcının olduğuna dikkat çeken Tao, bu açıdan bakıldığında PlayStation 5 için yolculuğun henüz ortalarına geldiğini de sözlerine ekledi. Sony olarak, bu süreyi daha da uzatmayı planlıyorlarmış.

Her ne kadar bazı geliştiriciler ve yayıncılar PlayStation 4 ile vedalaşmaya devam ediyor olsa da, bazı geliştiriciler halen oyunlarını bu konsola çıkarttıkları gibi, bazı geliştiriciler de mevcut nesle çıkarttıları oyunlarını sonradan bir önceki nesle de getirme yolunu seçiyorlar. Mesela örnek olarak Black Ops 7 oyununun PlayStation 4 versiyonu da olacak. Ayrıca ilk olarak konsol tarafında PlayStation 5 ve Xbox Series için çıkmış olan Jedi: Survivor, geçtiğimiz yılın Eylül ayında PlayStation 4 ve Xbox One için de çıkmış iken, Silent Hill f için de benzer bir durum söz konusu olabilir.

Elbette Finans Direktörü Lin Tao tarafından yapılan yorum PlayStation 6 konsolunun epey uzakta olduğu anlamına gelmiyor. Aksine, şu anda olduğu gibi mevcut nesil ile yeni nesil birlikte ilerleyecek. Yani PlayStation 4 ile vedalaşan geliştiriciler ve yayıncılar, benzer süre zarfında iki platform için de oyun çıkartmaya devam edecekler. Bu da PlayStation 6 2027 veya 2028 yılında çıkacak iken, PlayStation 5 oyunlarının karşımıza çıkmaya devam etmesi en aşağı 2032 yılına kadar sürebilir.

Bir önceki nesli desteklemeye devam etmek, daha çok ekonomik nedenler ile alınan karar oluyor. Geliştiriciler ve yayıncılar, mantıken daha fazla aktif kullanıcının olduğu platformu tercih ediyorlar. Yani yakın bir zaman önce yayınlanan finansal sonuçlarda PlayStation 5 konsolunun 84.2 milyon satış barajını aştığını öğrenmiştik. PlayStation 4 ise 117 milyon satış adedi ile Sony için ikinci en başarılı konsol konumunda bulunuyor. Haliyle de geliştirilen oyunlar için büyük bir önceliği var. Bu da bir bakıma Call of Duty oyunlarının halen bu konsola çıkmasının geçerli sebebi diyebiliriz.