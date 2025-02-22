Sony Bu Yöntemi Kullanarak Para Basmaya Başladı

Sony'nin eski yöneticilerinden Shuhei Yoshida, oyun dünyasında uzun yıllardır konuşulan bir gerçeği sonunda net bir şekilde dile getirdi: PlayStation oyunlarını PC'ye çıkarmak, şirkete adeta para basma fırsatı sunuyor.

Sony uzun yıllar boyunca oyunlarını sadece kendi konsollarına özel tutarak büyük bir sadık oyuncu kitlesi oluşturdu. Ancak oyun endüstrisi değiştikçe, PC oyuncularını da hedeflemek kaçınılmaz hale geldi.

Yoshida'ya göre, PC portları Sony'ye birkaç farklı açıdan avantaj sağlıyor. Birincisi, oyunları daha fazla insana ulaştırarak fan kitlesini genişletmek.

İkincisi ve en önemlisi ise mevcut oyunları PC'ye uyarlamanın sıfırdan yeni bir oyun yapmaktan çok daha ucuz olması.

Çin Pazarının İçinden Geçiyor

Sony'nin PC hamlesinin en büyük etkilerinden biri de Çin pazarında görülüyor. Yoshida'ya göre Çin'de konsolların pazar payı halen oldukça düşük ve büyüme gösterse de oyun satışlarının büyük bölümü PC platformunda gerçekleşiyor.

Sony için Çin gibi konsol kültürünün daha az yaygın olduğu ülkelerde başarı elde etmenin en mantıklı yolu, PlayStation oyunlarını PC'ye getirmekten geçiyor.

Bu da şirkete geliştirme maliyetine kıyasla devasa kâr marjları sunuyor. Yoshida, PlayStation oyunlarının PC'ye taşınmasını "adeta para basmak" olarak tanımlarken pek de haksız değildi.

Daha Çok PS Oyunu Steam'de Yer Alıyor

Sony'nin bu stratejisi sayesinde Steam ve GOG gibi platformlarda giderek daha fazla PlayStation oyunu görmeye başladık. Tabii bütün oyunlar olduğu gibi PC platformuna aktarılamıyor.

Örneğin Bloodborne gibi oyunlar halen PC oyuncularının beklediği yapımlar arasında. FromSoftware'ın sevilen Soulslike korku oyunu, PC'ye hiç çıkmadığı için yıllardır hayranlarını üzüyor.

Yoshida'nın tahminine göre, FromSoftware'ın başındaki Hidetaka Miyazaki, Bloodborne'un PC’ye gelmesini isterse bunu bizzat kendisi üstlenebilir. Ancak Sony'nin şu ana kadar bu konuda bir adım atmadığı biliniyor. Tüm bunlar aslında PC oyuncularını PS ekosistemine çekmek için oluşturulmuş stratejiler.

Bu doğrultuda konsol oyunlarının devri kapanıyor ve PC oyunları için çok daha kârlı bir dönem başlıyor diyebilir miyiz? Yorumlarda buluşalım.