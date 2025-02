Among Us 3D Geliyor! Bambaşka Bir Deneyim Sunacak (Video)

Yeni Amongs Us oyunu duyuruldu. Among Us 3D olarak isimlendirilen yeni oyun, 2022 yılında satışa sunulan Among Us VR sürümüne benzer bir deneyim sunacak. Sanal gerçeklik gözlüğüne gerek kalmadan oyun üç boyutlu tasarlanmış ortamda birinci şahıs bakış açısıyla oynanabilecek.

Among Us 3D Farklı Deneyim Sunacak

Schell Games ve Innersloth LLC tarafından geliştirilen Among Us 3D, ilk oyun ile aynı temaya sahip olacak. Yani bu yapımda da oyuncular uzay gemisindeki sahtekârı bulmaya çalışacak. Sahtekârın ise yakalanmadan mürettebat üyelerini ortadan kaldırması gerekecek.

En büyük fark oynanış tarafında olacak. Yeni oyun üç boyutlu bir ortamda geçecek ve birinci şahıs bakış açısına sahip olacak. Aslında Among Us VR'da bu deneyim elde ediliyor ancak onun için sanal gerçekçik gözlüğü gerekiyor.

Sesli sohbet özelliğiyle beraber gelecek oyun 4 ile 10 oyuncu arasında oynanabilecek. Oyun ayrıca Among Us VR ile çapraz platform desteğine sahip olacak.

Schell Games'in YouTube kanalı üzerinden duyuru videosu yayınlandı. 27 saniye uzunluğundaki bu video, yeni oyunun nasıl bir oynanışa sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Videonun yanı sıra oyunun minimum sistem gereksinimleri de paylaşıldı.

Among Us 3D Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 x64bit

İşlemci: Intel i5-4590

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Among Us 3D'nin çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı ancak 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Steam Next Fest kapsamında bir demo sunulacak.