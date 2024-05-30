Sony, PlayStation'a Özel Oyun Getirmeye Devam Edecek mi? Yeni Planları Ortaya Çıktı!

Sony'nin 1 Haziran'dan itibaren yeni ortak CEO'ları olacak olan Hermen Hulst ve Hideaki Nishino, Perşembe günü PlayStation iş brifingi sırasında şirketin gelecek stratejisini masaya yatırdılar.

Görüşmelerden alınan sonuçlara göre canlı servis oyunları PS5 ve PC için aynı anda yayınlanmaya devam edecek ancak konsol oyuncuları Sony'nin hikâye odaklı oyunlarına daha erken erişmeye devam edecekler.

Canlı Servis Oyunları PS5 ile Aynı Anda PC'ye Gelecek

Sony, hâlihazırda yaptığı gibi son büyük oyunları Marvel's Spider-Man 2 ve God of War Ragnarök gibi devam oyunlarının PC sürümünü geciktirerek, bu serilerin önceki oyunlarını konsol dışında oynamış olan kullanıcıları, bu oyunları daha erken deneyimlemek için PS5'e geçiş yapmalarını sağlamayı umuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan mevcut PlayStation Studios başkanı Hermen Hulst şu ifadeleri kullandı:

"Oyunlarımızı PC platformuna getiriyoruz ve bu konuda iki farklı yaklaşımımız var. Canlı servis tarafında oyunlarımızı PlayStation 5 ve PC'de aynı anda yayınlıyoruz. Ancak PlayStation Studios'un son yıllarda ve tarihimizde ortaya koyduklarının bel kemiği olan tek oyunculu veya hikâye odaklı oyunlarımızda daha stratejik bir yaklaşım benimsiyoruz ve harika serilerimizi yeni kitlelere tanıtıyoruz ve örneğin PlayStation platformunda devam oyunlarını oynamakla potansiyel olarak çok ilgilenecek yeni kitleler buluyoruz. Genel olarak PlayStation'a, özel olarak da PlayStation platformlarına yeni oyuncular kazandırabileceğimize dair büyük umutlarımız var."

PlayStation'ın Platform Deneyimi Grubu'nun başında bulunan Hideaki Nishino da konuyla ilgili şunları söyledi:

"Konsolumuzun değerini artırmaya devam edeceğiz ve bizim görevimiz geliştirmeye devam etmek. Elbette bazı kullanıcılar PC'den konsola geçecek. PC odaklı oyun oynayan kullanıcılar eğer değer bulurlarsa konsola geçeceklerdir, bu yüzden bunun büyüme için bir fırsat olduğunu düşünüyorum."

Sony bugün TSİ 01.00'da yeni oyun ve duyurularını gerçekleştireceği State of Play etkinliğini gerçekleştirecek. Etkinlikte bu konuyla ilgili duyuru ve tanıtımların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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