Sony Yeni State of Play Etkinliğini Duyurdu: Ne Zaman Gerçekleşecek?

PlayStation'ın arkasındaki şirket Sony'nin bir sonraki büyük State of Play etkinliğinin 31 Mayıs Perşembe günü yapılacağı duyuruldu.

Mayıs ayı bitmeden gerçekleşecek yeni State of Play etkinliğinde Sony'nin PlayStation 5 ve PlayStation VR 2 için hazırladığı oyunlara ilişkin tanıtımların ve yeni ayrıntıların yer alacağı söyleniyor.

State of Play 31 Mayıs Perşembe 01.00'da Geliyor

Yeni State of Play, resmî PlayStation YouTube, Twitch ve TikTok kanallarında 30 Mayıs'ı 31 Mayıs'a bağlayan Cuma günü TSİ ile 01.00'da başlayacak. Sony'den yapılan açıklamaya göre 30 dakika sürecek olan yayında, PlayStation Studios'un bu yıl içinde piyasaya süreceği sayısı belirtilmemiş oyunlar da dâhil olmak üzere 14 oyun yer alacak.

PlayStation Studios'un şu ana dek duyurduğu oyunlar arasında Insomniac Games'ten Marvel's Wolverine, Guerrilla Games'in çok oyunculu Horizon oyunu, Haven Studios'un Fairgame$ ve Firewalk Studios'un Concord oyunları yer alıyor.

Sony'nin ayrıca Bungie'nin yeni Marathon'u da dâhil olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürmeyi planladığı uzun bir canlı hizmet oyunları listesi var ve yeni etkinlik şirketin bu planına da ışık tutabilir.

Peki siz yeni State of Play etkinliğinden neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.