Sony, PlayStation'un Başına Yeni Bir CEO Getiriyor!

Sony Interactive Entertainment (SIE), Hideaki Nishino'yu yeni CEO olarak atadığını duyurdu. 1 Nisan 2025 itibarıyla Nishino, PlayStation’un tüm operasyonlarını yönetecek.

Ninshino'nun odağı IP genişlemesi ve teknolojik inovasyonlar olacak. Şirketin yaratıcılık ve teknoloji gücüyle büyümesini temenni eden yeni CEO bu yola yalnız da çıkmıyor. SIE Platform İş Grubu'nun da kaderi bu yeni unvanla birlikte değişiyor.

Sony, Tek Bir Lider Altında Toplanma Kararı Aldı

Daha önce SIE Platform İş Grubu'nun başında olan Nishino, artık stüdyoları yöneten Herman Hulst'un da üstü olacak. 2024'te iki farklı CEO modeliyle yönetilen şirket, bu sistemden vazgeçerek tek bir lider etrafında birleşme kararı aldı.

Üstelik SIE'deki değişim sadece Nishino'dan ibaret de değil. Yeni atamalar şöyle:

Hiroki Totoki , Sony'nin yeni CEO'su olacak.

, Sony'nin yeni CEO'su olacak. Lin Tao, Sony'nin yeni CFO'su olarak atanacak ve SIE'deki görevini bırakacak.

Sizce Ninshino vaatlerini gerçekleştirip PlayStation'un efsanesi haline gelebilecek mi? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.