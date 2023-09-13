Sony Oyun Kalitenizi Arttırıyor: PS5'e Yeni Güncelleme Geldi

Sony, betadaki değişiklikleri ilk kez test etmeye başladıktan sadece bir ay sonra, bugün yeni ve büyük bir PS5 güncellemesini kullanıma sunuyor.

Destek Sayfaları İçin Sesli Komut Özelliği

Yeni güncelleme ile Dolby Atmos'u ekliyor ve artık konsolu açtığınızda veya kapattığınızda, hatta boşta kaldıktan sonra dinlenme moduna geçtiğinde çıkan PS5 bip sesini kapatabilirsiniz. Sadece bip sesinin seviyesini ayarlamak istiyorsanız artık bunun için de bir seçenek var.

Bir diğer güncelleme yardım için ikinci bir DualSense denetleyiciyi kullanma yeteneğidir. Hideaki Nishino "Artık bir hesaba ikinci bir kontrol cihazını yardımcı kontrol cihazı olarak atayabilir ve PS5 konsolunuzu sanki tek bir kontrol cihazı kullanıyormuş gibi çalıştırmak için iki kontrol cihazı kullanabilirsiniz" diye açıklıyor.

Sony genişletilebilir M.2 SSD depolama desteğini sürücülerde 8 TB sınırına yükseltiyor. Ayrıca bu en son PS5 yazılım güncellemesiyle bir dizi kullanıcı arayüzü iyileştirmesi ve bazı genel gezinme değişiklikleri ekliyor. Artık PS5 kullanıcı arayüzünde gezinirken DualSense kontrol cihazından dokunsal geri bildirimi etkinleştirebilirsiniz.

Destek sayfalarını bulmak için "Hey PlayStation, yardım" ve "Hey PlayStation, yenilikler neler?" gibi sesli komutlar da geliştirildi. PS5'in bazı sosyal özelliklerinde bazı hoş değişiklikler yapılıyor. Artık oyuncuları bir gruba eklemeden kapalı bir partiye davet edebileceksiniz ve ayrıca tek bir arkadaş yerine gruplara açık veya kapalı parti davetleri gönderebileceksiniz.

PS Uzaktan Oynatma desteği, ek Android TV cihazlarını da kapsayacak şekilde genişletiliyor. PS Remote Play uygulaması artık Google TV'li Chromecast (4K) ve Sony'nin Bravia XR A95L'si de dahil olmak üzere Android TV OS 12 cihazlarda kullanılabilir.

Bu yeni güncellemeler sizi mutlu etti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.