Sony Eleştirilere Kulak Astı: PS5'e Yıllardır Beklenen Özellik Geliyor!

Sony'nin 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya sürdüğü PS5, geriye dönük uyumluluk özelliği sayesinde PS4 oyunlarının büyük bir çoğunluğunu destekliyor. Ancak şirket bugüne dek kullanıcılardan gelen yoğun isteğe rağmen PS3 için aynı hamleyi yapmadı. Görünüşe göre bu durum ilerleyen dönemlerde değişecek.

Sony, PS3 Oyunlarını PS5'e Getirecek İddiası Gündem Oldu

Sony, PS Plus Premium Classics katoloğu aracılığıyla bazı eski nesil konsol oyunlarını PS5'te oynanabilir hale getirse de geriye dönük uyumluluk konusunda halen yetersiz. Şirkete yakınlığıyla bilinen bir kaynak tarafından ortaya atılan yeni bir iddia ise bu olumsuz havayı dağıtacak gibi görünüyor.

Kaynak, Sony'nin PS4'ün yanı sıra belirli PS3 oyunlarının da PS5 konsolunda oynanabilmesi için çalışmalara başladığını iddia etti. Şu an için hangi yapımların şirketin en güncel konsoluna geleceğiyle ilgili bir detay olmasa da ilk etapta inFAMOUS, Metal Gear Solid 4 ve Killzone 2 gibi dönemine damga vurmuş işlerle ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Bununla birlikte iddialar Sony'nin burada Microsoft'un Xbox One ve Xbox Series X/S'deki geriye dönük uyumluluk politikasını referans aldığı yönünde. Eğer bu doğruysa, seçili PS3 oyunları PlayStation Store'da ayrı ayrı satılabilir ve hatta bazıları ufak performans optimizasyonlarıyla bile gelebilir.

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