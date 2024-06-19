PlayStation Plus Ücretsiz Hafta Sonu Fırsatı Duyuruldu!

Sony Interactive Entertainment, ücretsiz bir PlayStation Plus çevrim içi çok oyunculu hafta sonu düzenlemeyi planladığını duyurdu. Peki bu hafta sonunu önemli kılan ne?

PS5 ve PS4 oyunları için çevrim içi çok oyunculu modlara 22-23 Haziran tarihleri arasında PlayStation Plus aboneliği olmadan erişilebilecek.

PlayStation Plus Hesabı Olmadan Çevrim İçi Modları Oynayabileceksiniz

What are you playing this weekend?



Jump into online multiplayer June 22-23 pic.twitter.com/PMhcFRcpvm — PlayStation (@PlayStation) June 18, 2024

Aksiyona katılmak için bir PlayStation Network hesabına ihtiyacınız olacağı belirtiliyor olsa da bu süre zarfında PS5 ve PS4 oyunlarınızın çevrim içi modları için PlayStation Plus aboneliğiniz olması gerekmeyecek.

Yanlış anlaşılmaması adına belirtelim, bu hafta sonu fırsatı sürecinde oyunlara ücretsiz olarak erişim mümkün olmayacak. Çevrim içi modlarına erişmek istediğiniz oyuna sahip olmanız gerekecek.

Geçmişte de defalarca karşılaştığımız bu kampanya sürecinde oyuncular aynı zamanda hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modları olan Call of Duty serisi oyunları gibi oyunların çok oyunculu modlarını deneyim ederek PlayStation Plus hesabı alıp almama kararını değerlendirebiliyor.

Peki siz önümüzdeki hafta sonu ne oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.