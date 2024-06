PlayStation Plus Ücretsiz Hafta Sonu Fırsatı Duyuruldu!

Sony Interactive Entertainment, ücretsiz bir PlayStation Plus çevrim içi çok oyunculu hafta sonu düzenlemeyi planladığını duyurdu. Peki bu hafta sonunu önemli kılan ne?

PS5 ve PS4 oyunları için çevrim içi çok oyunculu modlara 22-23 Haziran tarihleri arasında PlayStation Plus aboneliği olmadan erişilebilecek.

What are you playing this weekend?



Jump into online multiplayer June 22-23 pic.twitter.com/PMhcFRcpvm