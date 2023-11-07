Sony, PS5 ve PS4 için X Entegrasyonunu Sonlandırıyor!

Sony, internet sayfası üzerinden bir duyuru yaptı. Buna göre artık PS5 ve PS4, X (eski adıyla Twitter) entegrasyonuna sahip olmayacak. Şirketin bu kararı, kullanıcıların X üzerinden görüntüleme yapamamasına sebep olacak.

13 Kasım 2023'te Sonlanacak!

PS5 ve PS4'ün 13 Kasım'dan itibaren X entegrasyonunun kesilmesi, kullanıcıların ekran görüntüsü gibi içerikleri yayınlayamayacakları anlamına geliyor.

PS5 ve PS4'ün 13 Kasım'dan itibaren artık X (eski adıyla Twitter) entegrasyonuna sahip olmayacağı duyuruldu. Şirketin neden böyle bir karar aldığına dair özel bir açıklama gelmedi.

İşte X entegrasyonunun kesilmesini belirten o açıklama:

"13 Kasım 2023 itibarıyla X (eski adıyla Twitter) entegrasyonu artık PlayStation 5 ve PlayStation 4 konsollarında çalışmayacak. Buna, X'te yayınlanan herhangi bir içeriği PS5/PS4'te görüntüleme ve X'teki içeriği, kupaları ve oyunla ilgili diğer etkinlikleri doğrudan PS5/PS4'ten yayınlama ve görüntüleme (veya bunu yapmak için bir X hesabını bağlama) dahildir."

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