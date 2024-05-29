Sony'den Beklenen Hamle Geldi: PSVR 2 Yakında PC Desteği Alacak!

Bundan birkaç ay önce PlayStation VR2 başlığının PS5 için tasarlanmış olduğu söylense de Sony'nin başlığa PC desteği getirmek için testler yaptığı haberini almıştık. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre PSVR 2 kulaklığı kısa bir zaman sonra PC ile uyumlu hale gelecek.

Bu haber, bir X kullanıcısı tarafından atılan bir tweet ile birlikte geldi. @SadlyItsBradley adlı kullanıcının bulduğu ve 27 Mart tarihli bir sertifika lisansına göre Sony'nin PSVR 2 stratejisini değiştirmeyi düşünebileceğini göz önüne seriyor.

Sony is certifying an adapter to allow PSVR2 hardware to work on PCs pic.twitter.com/JFQDJVW7NP — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) May 29, 2024

PSVR 2 PC Desteği Ne Zaman Gelecek?

Kulaklığı olan veya ilerleyen dönemde almayı düşünen kişiler, yeni adaptör sayesinde PC'deki geniş oyun kütüphanesine de erişebilecek. Daha önce konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyordu:

"Ayrıca, PS5 üzerinden sunulan PS VR2 oyunlarına ek olarak daha fazla oyun çeşitliliği sunmak amacıyla şu anda PS VR2 oyuncularının PC'deki ek oyunlara erişme yeteneğini test ettiğimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Şirketin düşük satışlar sebebiyle üretimini durduğuna dair öne sürülen iddialar doğruysa, yeni yollarla eski popülerliği yakalamaya çalışması gayet normal. Eğer PC desteğinin gelmesi de yakın zamana işaret ediyorsa Sony bu durumu toparlayabilir gibi görünüyor.