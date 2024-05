Sony'den Beklenen Hamle Geldi: PSVR 2 Yakında PC Desteği Alacak!

Bundan birkaç ay önce PlayStation VR2 başlığının PS5 için tasarlanmış olduğu söylense de Sony'nin başlığa PC desteği getirmek için testler yaptığı haberini almıştık. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre PSVR 2 kulaklığı kısa bir zaman sonra PC ile uyumlu hale gelecek.

Bu haber, bir X kullanıcısı tarafından atılan bir tweet ile birlikte geldi. @SadlyItsBradley adlı kullanıcının bulduğu ve 27 Mart tarihli bir sertifika lisansına göre Sony'nin PSVR 2 stratejisini değiştirmeyi düşünebileceğini göz önüne seriyor.

