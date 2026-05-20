OPPO'dan 10420 mAh Bataryalı Tablet Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

OPPO, Pad 6 isimli yeni bir Android tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Yapılan duyuru ile birlikte Pad 6'nın tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak tablet, çok yakında tanıtılacak. Cihazda MediaTek'in çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

OPPO Pad 6 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad 6, 25 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Tabletin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanacak bu modül üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Tablet mavi, gri ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak.

OPPO Pad 6 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Pad 6'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satışa sunulmamıştı. Dolayısıyla yeni tabletin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

OPPO Pad 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad 5 için 2 bin 599 yuan (17 bin 399 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. OPPO Pad 6'nın önceki modele kıyasla daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet 2 bin 800 yuan (18 bin 747 TL) civarında fiyat ile satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

OPPO Pad 6'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 12.1 inç

12.1 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 2120 x 3000 piksel

2120 x 3000 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500s

Dimensity 9500s RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 512 GB'a kadar

512 GB'a kadar Batarya Kapasitesi: 10.420 mAh

10.420 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Kalınlık: 5.99 mm

5.99 mm Ağırlık: Yaklaşık 577 gram

OPPO Pad 6'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

OPPO'nun yeni tableti gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı 90 FPS'te Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, Zenless Zone Zero'yu ise 50 ile 60 FPS arasında çalıştırıyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500s daha önce POCO X8 Pro Max ve Redmi Turbo 5 Max'te de tercih edilmişti. Pad 5'te ise Dimensity 9400+ işlemcisi mevcut. Bu işlemcinin de çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Pad 6'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin ekranı 12,1 inç büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz ayrıca 2120 x 3000 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 5'te 12,1 inç ekran boyutu, 2120 x 3000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yneileme hızı ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

OPPO Pad 6'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni tableti, 10.420 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde tablet uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 5'te de aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

OPPO Pad 6'nın batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Tabletin bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada cihazın çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı ise önemli bir avantaj. Bunnu nedeni ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesi.