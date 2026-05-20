BenQ 240Hz OLED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 31,5 İnç Büyüklüğünde

BenQ, MOBIUZ EX321UZ isimli yeni bir oyun monitörü tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan oyun monitörü, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

BenQ MOBIUZ EX321UZ'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 31,5 inç

Ekran Teknolojisi: QD-OLED

Ekran Çözünürlüğü: 2160 x 3840 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

Ekran Tepki Süresi: 0.03 ms

Renk Gamı: %99 DCI-P3

Portlar: DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1 ve USB-C

BenQ MOBIUZ EX321UZ'un Ekranı Nasıl?

BenQ MOBIUZ EX321UZ, 31,5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, QD-OLED ekran üzerinde 2160 x 3840 piksel çözünürlük sunuyor. QD-OLED ekran teknolojisi, siyahların tam siyah görünmesini, renklerin çok canlı görünmesini ve çok yüksek kontrast değerlerinin elde edilmesini sağlıyor. Böylece ekrandaki her detay daha net ve daha etkileyici görünüyor. Bu hem oyun oynamayı hem de film ve dizi izlemeyi çok keyifli hâle getiriyor.

MOBIUZ EX321UZ ayrıca yüzde 96 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Monitör, AMD FreeSync Premium Pro'yu destekliyor. Bu teknoloji, monitörün yenileme hızını ekran kartının ürettiği kare hızına uyumlu hâle getiriyor. Normalde monitör ile ekran kartı senkronize şekilde çalışmaması hâlinde görüntü yırtılması ve takılma gibi problemler ortaya çıkabiliyor. AMD FreeSync Premium Pro, bu uyumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlar yaşanmıyor.

BenQ MOBIUZ EX321UZ'un Ekran Yenileme Hızı Nedir?

Oyun monitörü, 0.03 ms tepki süresi ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Counter Strike 2, Valorant ve Rainbow Six Siege X gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Düşük tepki süresi sayesinde ise hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor ve oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

BenQ MOBIUZ EX321UZ'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Monitörün portları arasında DisplayPort 2.1a, HDMI 2.1 ve USB-C bulunuyor. DisplayPort 2.1a portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. Böylece oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesi sağlanıyor. HDMI 2.1 ise yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor.

BenQ MOBIUZ EX321UZ Türkiye'de Satılacak mı?

BenQ MOBIUZ EX321UZ'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de BenQ monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda BenQ MOBIUZ EX321UZ'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

BenQ MOBIUZ EX321UZ'un Fiyatı Ne Kadar?

BenQ MOBIUZ EX321UZ için 1.340 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 61 bin TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 71 bin TL civarında olabilir. BenQ MOBIUZ EX321UZ'un Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak BenQ MOBIUZ EX321UZ'un özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sunduğunu söyleyebilirim. Böylece hem akıcı ekran deneyimi elde ediliyor hem de hareket bulanıklılığı minimum seviyeye iniyor. 31,5 inç büyüklüğündeki ekran ise oyun oynamayı ve film izlemeyi daha keyifli hâle getiriyor.