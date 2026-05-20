Motorola'nın 16 GB RAM'li Telefonu Yolda! 144Hz AMOLED Ekranı Var

Motorola'nun yeni telefonu Edge 70 Pro+'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Edge 70 Pro+'ın renk seçenekleri belli oldu. Yüksek yenileme hızına sahip Android telefon, üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın renk seçenekleri arasında kırmızı, yeşil ve kahverengi yer alacak. Bu arada serinin diğer modeli Edge 70 Pro'nun kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olduğunu belirtelim. Edge 70 Pro'nun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunuyor. Bu modülün üzerinde üç kamera ve bir LED flaş mevcut. Edge 70 Pro+'ın tasarımı henüz belli değil ancak muhtemelen Edge 70 Pro'ya benzeyecektir.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Dimensity 8500 Extreme RAM: 16 GB

16 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Edge 70 Pro+'ta MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Extreme işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu oyunların yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 Extreme işlemcisi Edge 70 Pro'da da tercih edilmişti. Edge 60 Pro'da ise Dimensity 8350 Extreme işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor. 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Motorola'nın yeni telefonu 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Çok canlı renklere sahip AMOLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Motorola Edge 60 Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 5.200 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapikse çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Üçüncü kameranın çözünürlüğü ise henüz belli değil. Ön yüzeyde 50 megapiksel kamera yer alacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera ise mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Edge 70 Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihaz ayrıca 4K çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Buna göre yeni telefon da 4K video kaydı desteği ile birlikte gelebilir.

Motorola Edge 70 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın mayıs ayının sonuna doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Motorola Edge 70 Pro, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Motorola Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın 410 dolar civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 18 bin 693 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 37 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Telefonun tasarımı henüz belli değil ancak Edge 70 Pro göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon da şık bir görünüme sahip olacaktır. Telefon ayrıca özellikleriyle de dikkatimi çekti. Cihazın Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Yüksek yenileme hızı ise önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.