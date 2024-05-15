Sony Xperia 1 VI ve Xperia 10 VI Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatları Belli Oldu!

Sony, aylardır beklenen yeni Xperia serisi telefon modellerinin tanıtımını nihayet yaptı. Hem Xperia 10 VI hem de 1 VI modellerinin piyasaya sürülmesiyle tüm özellikleri ve fiyatları da belli olmuş oldu.

Sony, orta segmente hitap eden Xperia 10 serisinin bir üst modeli olan Xperia 10 VI ile yine bütçe dostu ve uygun fiyatlı bir seçeneği piyasaya sürüyor. Xperia 1 VI ise markanın farklı bir yaklaşımı ele aldığı yeni telefon modeli olarak dikkat çekiyor.

Xperia 10 VI Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Sony'nin yeni bütçe dostu telefon modeli bir önceki modelde olduğu gibi 6.1 inç OLED ekrana sahip bir şekilde geliyor. 5000 mAh batarya gücü ve Snapdragon 6 Gen 1 işlemci desteğiyle geliyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanınsa sahip Xperia 10 VI, her ne kadar yeni bir model olsa da rakiplerinden geri kalacak gibi duruyor. 8 MP'lik ön kamera çözünürlüğü ve 48 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş lense sahip.

Üç büyük işletim sistemi güncellemesi alacağı söylenen telefon modelinin dört yıllık da güvenlik yama güncellemesi olacak. Birçok kişiye göre "hayal kırıklığı" olarak nitelendirilen Xperia 10 VI'nın fiyatı Avrupa'da 399 euro / 432 dolar olarak belirlendi.

Xperia 1 VI Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Sony'nin gerçekleştirdiği lansmanda tanıtılan bir diğer telefon modeli de Xperia 1 VI oldu. Tasarım olarak bir önceki modelden farklı olarak gelen telefon modelinin arka paneli buzlu kaplama olmasıyla dikkat çekiyor.

4K ekrandan FHD OLED ekrana geçiş yapılan telefon modeli, bu ekran teknolojisini yapay zekayı kullanan BRAVIA ile destekliyor. Bir önceki model olan Xperia 1 V'ye oranla daha yüksek yenileme hızı, %50 daha yüksek parlaklık ve güç desteği ile geliyor.

Telefonun arkasında Exmor T sensörlerin kullanıldığı üç kamera yer alıyor. Buradaki ana kamera 48 MP çekim desteği sunuyor. diğer iki kamera ise 50 MP (ultra geniş) + 50 MP (telefoto kamera) çözünürlüğe sahip.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alan Xperia 1 VI, iki farklı depolama alanı seçeneğine sahip iki model olarak piyasaya sürülüyor. 12 GB sabit RAM desteğinin yanında 256 GB veya 512 GB'lık depolama alanına sahip modeller arasında seçim yapılabilecek.

Ön siparişa açılan telefon modeli Haziran'da satışa çıkacak. Avrupa pazarında 1399 euro fiyat etiketiyle gelecek olan Xperia 1 VI'in en beğenilecek özelliği ise kablosuz şarj ve şarj paylaşımını desteklemesi oldu.