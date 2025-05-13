Güçlü İşlemcili Sony Xperia 1 VII Tanıtıldı! Fiyatı Cep Yakıyor

Uzun süredir merakla beklenen Sony Xperia 1 VII tanıtıldı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Xperia 1 VII modeli güçlü işlemci, gelişmiş kamera ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Sony Xperia 1 VII Özellikleri

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyen Xperia 1 VII modeli 162 x 74 x 8,2 mm boyutlarında.

192 gram ağırlığındaki telefonda Snapdragon 8 Elite bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.3 diyafram değerine sahip telefoto kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut. 12GB LPDDR5X RAM'e sahip telefonda 256 GB UFS 4.0 depolama alanı bulunuyor. Android 15 ile birlikte gelen telefon 4 büyük işletim sistemi güncellemesi alacak. Telefon için ayrıca 6 yıl boyunca güvenlik güncellemesi yayınlanacak.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. IPX5, IPX8 ve IP6X sertifikalarına sahip telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Sony Xperia 1 VII Fiyatı

Siyah, yeşil ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Sony Xperia 1 VII için 1499 euro (64.656 TL) fiyat etiketi belirlendi.