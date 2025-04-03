Sony'nin iPhone'lardan Bile Pahalı Olacak Yeni Amiral Gemisi Ortaya Çıktı

Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VII'den ilk detaylar geldi. Akıllı telefon pazarında düşük bir paya sahip olmasına rağmen rekabeti sürdüren şirket, Snapdragon 8 Elite işlemcili bir modelle gelmeye hazırlanıyor. Telefonun tasarımını gösteren ilk render görselleri de yayınlandı.

Sony Xperia 1 VII Böyle Görünecek

Sızdırılan görseller, Sony Xperia 1 VII'nin şirketin yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü tasarım dilini koruduğunu gösteriyor. Günümüzde iPhone'larda da kullanılan "kutumsu" tasarım, iyi yaşlanmış olsa da aynı şeyi ekran çerçeveleri için söylemek zor.

Sony Xperia 1 VII, ekranın hem alt hem de üst kısmında belirgin kalın çerçevelere sahip. Akıllı telefonların neredeyse çerçevesiz bir görünüm sunduğu günümüzde bu tasarım, maalesef demode bir izlenim yaratıyor. Ancak şirket tasarımdaki eksikliklerini performans ile kapatıyor.

Sony Xperia 1 VII'nin Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite geleceği biliniyor. Buna ek olarak 12 ve 16 GB fiziksel RAM seçenekleri, 256 ve 512 GB depolama ile 5.000 mAh batarya da iddia edilen özellikler arasında.

Ekran ise 4K çözünürlüklü 120 Hz OLED olacak. Söz konusu 6.5 inç boyutundaki panel, üst çerçevesinde 12 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapacak. Arkada ise 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açı lens ve zoom için 12 megapiksel periskop telefoto lens yer alıyor.

Android 15 ile çalışacak telefonun fiyatının 1.399 dolar yani yaklaşık 53 bin TL civarında olması bekleniyor. Belirtmekte yarar var ki Sony Xperia 1 VII'nin Türkiye'de satışa çıkması beklenmiyor. Ancak çıkacak olsaydı eklenecek vergiler nedeniyle bu fiyat yaklaşık iki katına çıkardı.