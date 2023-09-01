Bütçe Dostu Xiaomi Redmi 12 Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Çok şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi Redmi 12 isimli akıllı telefon modeli Türkiye'de satışa çıktı. Açık mavi, siyah ve kutup gümüşü olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelen telefon, uygun fiyatı ve donanım bileşenleriyle dikkat çekiyor. İşte Xiaomi Redmi 12 özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Redmi 12 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,79 inç

: 6,79 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2460 piksel

: 1080 x 2460 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz İşlemci : MediaTek Helio G88

: MediaTek Helio G88 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 4 GB / 8 GB

: 4 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 8 MP + 2 MP

: 50 MP + 8 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS

: 1080p 30 FPS Hücresel : 4G

: 4G Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5000 mAh

: 5000 mAh Kablolu Şarj : 18W

: 18W Yazılım : Android 13, MIUI 14

: Android 13, MIUI 14 Ağırlık : 198,5 gram

: 198,5 gram Kalınlık: 8,2 mm

6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi Redmi 12, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 396 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. IP53 sertifikasına sahip olan cihaz 168,6 x 76,3 x 8,2 mm boyutlarında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Xiaomi Redmi 12 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Redmi 12 modelinin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 999 TL fiyat etiketine sahip. Paylaşılan bilgilere göre Mi mağazaları ve mi.com üzerinden Redmi 12 isimli telefonu satın alan ilk 500 kişi tüm ekosistem ve tablet ürünlerinde de geçerli 500 TL değerinde kupon hakkı kazanacak.

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