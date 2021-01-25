Sony Xperia Compact Serisi Hakkında Şaşırtan İddia

Sony Xperia Compact serisi hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Sony Xperia Compact serisi geri mi dönüyor? 2018 yılından beri piyasada olmayan akıllı telefon serisinin geri geleceği iddiası gündeme düştü. Detayları bir araya getirdik.

Sony Xperia Compact Serisi Geri Gelecek Mi?

OnLeaks, Sony'nin 2018'de XZ2 Compact'tan sonra bıraktığı telefon serisi hakkında detayları paylaştı. Yeni Xperia Compact modelinin, iPhone 12 Mini modelinden biraz daha büyük boyutlara sahip olacağı, 5.5 inçlik ekranı ve genel olarak küçültülmüş gövdesinin mevcut Android cihazlarının yanında kendisini çekici hale getirebileceği söyleniyor.

Xperia Compact'ın hangi işlemciyi kullanacağı kesin değil, ancak Sony çift arka kamera sensörleri (bunlardan biri 13MP), çentikli 8MP selfie kamerası ve 3,5 mm kulaklık girişini cihaza entegre edebilir. Birçok Sony telefonunda olduğu gibi, güç düğmesinin içine yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu da bu modelde yer alabilir.

OnLeaks açıklamalarında şu cümleye verdi:

Şüphesiz Apple'ın kendi kompakt iPhone 12 Mini'sinden etkileniliyor - Sony'nin yeni bir Compact Android akıllı telefonla geri döndüğünü yalnızca onaylayabilirim.

Yeni Xperia Compact Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni Xperia Compact modelinin ne zaman çıkacağı da merak edilenler arasında. Yeni Xperia Compact modelinin Şubat ayında tanıtılacağı ve bahar aylarında da satışa sunulacağı söyleniyor ancak Sony tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmış değil.

Yeni Xperia Compact özellikleri hakkında sızıntıların da gelecek haftalarda gelmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sizler Yeni Xperia Compact serisinin geri geleceği iddiası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Yeni Xperia Compact serisi diğer akıllı telefon üreticileri ile rekabet eder mi? Hemen aşağıda yer alan yorumlar nölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Azalan üretim söylentilerinin yanı sıra, Tüketici Zekası Araştırma Ortakları geçtiğimiz günlerde iPhone 12 mini satışlarının Ekim ve Kasım arasındaki iPhone 12 satışlarının yalnızca yüzde altısını oluşturduğunu iddia etti. O zamandan beri bu değişmiş olabilir, ancak Sony'nin niş bir kitleye satış konuşması yapması mümkün görünüyor. Bu kitle küçük ama tam özellikli bir telefona can atan, ancak aynı zamanda bir iPhone almayı reddeden insanlardan oluşanlar olabilir.