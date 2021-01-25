Xiaomi Mi Band 6 Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi Mi Band 6 özellikleri hakkında birkaç sızıntı yaşandı. Xiaomi Mi Band 6 özellikleri nasıl olacak? Kullanıcılar Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı bileklik modelini merak ediyor. Gelin hep beraber yeni modelde neler olacak yakından bakalım.

Xiaomi Mi Band 6 Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi Mi Band 6 hakkındaki detaylar Zeep uygulamasının kodlarında ortaya çıktı. Mi band 6'nın "Pangu" kod adını taşıdığı ve yalnızca selefi ile aynı kullanışlı özelliklerle gelmeyeceği, aynı zamanda birkaç yeni özellik ve görsel iyileştirmeler getireceği söyleniyor.

Cihazın sızdırılan özellikleri şu şekilde:

Amazon'un Alexa akıllı ses asistanı desteği.

SpO 2 kan oksijen satürasyonu ölçümü.

Ekran için 308 bildirim simgesi.

XIAOMI MI BAND 6 DETAILS LEAKED IN ZEPP APP CODE



📲Support Amazon's Alexa smart voice assistant

💯SpO 2 blood oxygen saturation measurement

💢308 notification icons for the display#Xiaomi #Mi #MiBand6 #Band6 #Redmi9T pic.twitter.com/3rNryQXvTQ — Technology Edge (@Tech_EdgeTE) January 24, 2021

Gizmochina.com'un aktardığı habere göre, Cihaz, XMSH16HM model numaralarıyla birlikte gelecek ve muhtemelen Çin ve küresel pazarlar için NFC ve NFC olmayan sürümlere sahip olacak. Zepp uygulaması kaynak kodu, Mi Band 6'nın Alexa desteği ve kan oksijen ölçümü için bir SpO2 sensörü ile geleceğini gösteriyor.

Mi Band 6'nın da dahili GPS ile gelmesi bekleniyor ancak ürün yazılımı kodunda buna itiraz eden çelişkili komutlar da bulunuyor.

Mi Band 6 için sızdırılan saat yüzleri, Mi Band 5'te saklananlardan daha yüksek çözünürlüğe sahip ve bu da fitness bandının Mi Band 5'te bulunan 1,1 inç ekrandan daha büyük bir ekrana sahip olabileceğini gösteriyor.

Sızdırılan özelliklerin Amazfit Band 6 ile ilgili de olabileceği söyleniyor. Bu yüzden şu anda net bir söylemde bulunmak yanlış olacaktır. Mi Band 6 hakkında önümüzdeki günlerde yeni sızıntıların gelmesi bekleniyor. Mi Band 6'nın ne zaman tanıtılacağı da şu an belirsizliğini korumakta.

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