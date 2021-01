Xiaomi Mi Band 6 Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi Mi Band 6 özellikleri hakkında birkaç sızıntı yaşandı. Xiaomi Mi Band 6 özellikleri nasıl olacak? Kullanıcılar Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı bileklik modelini merak ediyor. Gelin hep beraber yeni modelde neler olacak yakından bakalım.

Xiaomi Mi Band 6 hakkındaki detaylar Zeep uygulamasının kodlarında ortaya çıktı. Mi band 6'nın "Pangu" kod adını taşıdığı ve yalnızca selefi ile aynı kullanışlı özelliklerle gelmeyeceği, aynı zamanda birkaç yeni özellik ve görsel iyileştirmeler getireceği söyleniyor.

Cihazın sızdırılan özellikleri şu şekilde:

XIAOMI MI BAND 6 DETAILS LEAKED IN ZEPP APP CODE



📲Support Amazon's Alexa smart voice assistant

💯SpO 2 blood oxygen saturation measurement

💢308 notification icons for the display