Yeni Horizon Oyunu, İlk Günden İtibaren PC ve PS5'te Oynanabilir!

Henüz resmileşmeyen Lego Horizon oyunu hakkında günden güne daha fazla bilgi ortaya çıkmaya başladı. Bugün ise güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Billbil-kun'dan oyunla ilgili yeni iddialar geldi.

Ortaya atılan yeni iddia, Sony'nin Guerrilla Games'in Horizon serisine dayalı bir LEGO oyununu hem PlayStation 5 hem de PC'de piyasaya süreceğinden oluşuyor. Peki bu söylenti ne kadar gerçekçi? İşte detaylar…

Lego Horizon İlk Olarak PC ve PlayStation 5’de Çıkacak

Billbil-kun'a göre, oyun duyurusunun hemen ardından ön siparişler de açılacak. Bu da demek oluyor ki, 2024 Yaz Oyun Festivali'nde muhtemelen bir oynanış fragmanı da yayınlanacak.

Ayrıca, diğer bilgilere göre, oyunun çıkış tarihi tam olarak belli olmasa da, hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla birlikte keyifli vakit geçirmenize olanak tanıyacak co-op desteği olması mümkün görünüyor.

Horizon Lego macerasına hangi sürümle atılacağı henüz belli değil. Standart ve deluxe olmak üzere iki sürüm seçeneği sunan oyunun fiyatları ve isimleri hala gizemini koruyor. Ancak Billbil-kun uygulama içi satın alımların da oyunda yer alabileceğini belirtiyor.

Unutmamak gerekiyor ki oyunu PC'de oynamak için bir PSN hesabına sahip olunması şart. Bu kural, Until Dawn ve God of War Ragnarök gibi son çıkan diğer Sony PC oyunlarında da uygulanıyor.