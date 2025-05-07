Sony'den Kötü Haber: "Oyun Fiyatlarındaki Artış Kaçınılmaz!"

2025 yılının başından itibaren oyun dünyası, ardı ardına gelen zam haberleriyle gündemden düşmedi. Özellikle ABD ile Çin arasında artan gerilim, birçok oyun şirketinin popüler yapımlarına yeniden zam yapmasına neden oldu.

Konuya dair açıklamalarda bulunan eski Sony yöneticisi Shuhei Yoshida, oyun fiyatlarındaki artışların kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ancak Yoshida’nın asıl eleştirisi, fiyatların yükselmesine rağmen birçok oyunun kalitesinde kayda değer bir artış görülmemesi. Ona göre, oyuncular zamları ancak oyunlar gerçekten değerli içerikler sunduğunda kabul edebilir; aksi hâlde bu artışlar haklı gösterilemez.

"Her Geçen Gün Daha da Pahalılaşan Oyunlar, Fiyatını Hak Etmeli"

Özellikle Nintendo'nun zam kararları ile yeni nesil AAA oyunların 80 doları aşan fiyat etiketleri son dönemde sıkça tartışma konusu oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan eski Sony yöneticisi Shuhei Yoshida’ya göre bu artış şirketler için kaçınılmazdı. Yoshida, “İlk adımı kim atarsa atsın, bu fiyat artışları er ya da geç olacaktı” diyerek sektörün geldiği noktayı değerlendirdi.

Öte yandan Yoshida, oyunun fiyatından çok sunduğu içeriğin ve deneyimin önemli olduğunu savunuyor. Ona göre, bir yapım gerçekten kaliteli ve tatmin ediciyse, oyuncular yüksek fiyatı daha kolay kabul ediyor. Ancak yetersiz içerik ve kaliteden yoksun projelerde bu fiyat artışlarını savunmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Oyun geliştirme bütçelerindeki farklılıklara da dikkat çeken Yoshida, dev bütçeli Assassin’s Creed Shadows gibi yapımlar ile yalnızca 30 kişilik bir ekiple geliştirilen ve büyük ilgi gören Clair Obscur: Expedition 33 gibi bağımsız projeler arasında ciddi maliyet farklarının bulunduğunu belirtirken, buna rağmen her iki oyunun da başarıya ulaşabildiğinin altını çiziyor.

Peki siz eski Sony yöneticisi Yoshida hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...