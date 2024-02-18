Gündeme Bomba Gibi Düşen Sora Video Kolajlar da Oluşturabiliyor!

OpenAI'nın yeni yapay zeka modeli Sora, sadece metinden videolar oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda etkileyici görsel kolajlar da oluşturabiliyor.

DALL-E'nin başarısının ardından OpenAI, video üretimine de el atarak Sora'yı geliştirdi. Bu model, yazılan metni 60 saniyelik videolara dönüştürebiliyor ve son derece etkileyici sonuçlar veriyor.

Sora Tek Komutla Birden Fazla Video Bir Araya Getirebiliyor

Sora can generate multiple videos side-by-side simultaneously.



This is a single video sample from Sora. We didn't stitch this together; Sora decided it wanted to have five different viewpoints all at once! pic.twitter.com/hGae80tM5a — Bill Peebles (@billpeeb) February 17, 2024

OpenAI, video kolaj özelliğini de duyurarak Sora'nın yeteneklerini daha da genişletiyor. Bu özellik sayesinde Sora, tek bir komutla birden fazla videoyu bir araya getirerek özgün ve yaratıcı görsel kolajlar oluşturabiliyor.

OpenAI, Sora'nın ilk aşamada belirli kişilere açılacağını ve genel kullanıma sunulmadan önce olası güvenlik risklerinin değerlendirileceğini belirtiyor. Sistemin kötüye kullanımı engellenmek isteniyor.

Sora, çok sayıda karakter, canlı ve nesne içeren karmaşık sahneler üretebiliyor. Gösterilen ilk örnekler de bu yeteneğini doğruluyor. Kişilerin isteklerini fiziksel gerçeklik ile harmanlayan sistem, henüz mükemmel değil, ancak OpenAI, zamanla geliştirileceğini açıklıyor.

OpenAI Sora, video içeriği oluşturma konusunda büyük bir potansiyele sahip. Henüz geliştirme aşamasında olsa da, video kolajlar gibi yeni özelliklerle şimdiden dikkat çekiyor. Gelecekte Sora'nın neler yapabileceğini görmek oldukça heyecan verici.

Sora modeli, metinden videolar ve görsel kolajlar oluşturarak video üretimine yeni bir soluk getiriyor. Henüz geliştirme aşamasında olsa da Sora'nın video içeriği oluşturma konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğu açıkça görülüyor.