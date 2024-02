Gündeme Bomba Gibi Düşen Sora Video Kolajlar da Oluşturabiliyor!

OpenAI'nın yeni yapay zeka modeli Sora, sadece metinden videolar oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda etkileyici görsel kolajlar da oluşturabiliyor.

DALL-E'nin başarısının ardından OpenAI, video üretimine de el atarak Sora'yı geliştirdi. Bu model, yazılan metni 60 saniyelik videolara dönüştürebiliyor ve son derece etkileyici sonuçlar veriyor.

Sora can generate multiple videos side-by-side simultaneously.



This is a single video sample from Sora. We didn't stitch this together; Sora decided it wanted to have five different viewpoints all at once!